Важность сложно переоценить: аналитик объяснил, что смогли разбомбить украинские дроны 24 августа (видео)

Объект имеет чрезвычайную важность для российской гоазовой промышленности

Украинские дроны в ночь на 24 августа поразили газоперерабатывающий завод в порту Усть-Луга в Ленинградской области. При том, вероятной целью атаки была установка криогенного фракционирования.

Как рассказал политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус, благодаря этой установке работал весь завод. В своем сообщении в Facebook он отметил, что важность этого объекта для российской энергетической инфраструктуры сложно переоценить.

Информация о поражении установки была обнародована OSINT-сообществом CyberBoroshno. Там же отметили, что были нанесены критические повреждения.

В результате атаки реальная технологическая уязвимость комплекса была четко продемонстрирована — без работы установки весь комплекс фактически находится в состоянии технологического "апорта". Установка криогенного фракционирования – это инфраструктурный центр, без которого дальнейшая обработка газового конденсата невозможна. Оборудование работает при температурах –100… –160 °C для ректификации смеси на компоненты, необходимые для экспорта или последующей переработки. Максим Гардус

На выходе установка производит продукты в виде метана, этана, пропана и бутана, а также стабильного газового конденсата. Каждый из компонентов имеет применение в химической промышленности или же просто идет на продажу.

Однако из-за повреждений сырье больше нельзя разделить на составляющие, а значит Балтийский газохимический комплекс останется без сырья. Помимо прочего падают и доходы от продаж газового конденсата, поскольку его стоимость в сыром виде значительно ниже, чем после разделения.

Гардус отметил, что стоимость этой установки можно оценить в 1-3 миллиарда долларов, а каждый день простоя может стоить экспортерам десятки миллионов долларов потерянной прибыли. Ремонт же может длиться от нескольких месяцев до года и это при том, что большинство оборудования придется ввозить из-за границы, а поставщики находятся под санкциями.

Эксперт подчеркивает, что весь комплекс приносит России около 2% валютных поступлений в бюджет от нефтегазового сектора, а его годовая выручка достигает 5-7 миллиардов долларов.

Удар по Усть-Луге – это не просто локальное событие, а стратегическая дестабилизация цепи создания стоимости в энергетике РФ. В ситуации, когда Запад не спешит с санкциями против российского СПГ, и, несмотря на войну, экспорт СПГ не только не упал, но даже вырос на несколько процентов — приходится применять такие оперативные тактические меры, как удары по ключевым объектам, чтобы перекрыть потоки валютных доходов федерального бюджета РФ Максим Гардус

Как сообщалось ранее, в День Независимости Украины на Россию налетели десятки неизвестных дронов. Взрывы прогремели во многих регионах, в том числе и на важных предприятиях.