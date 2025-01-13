Газопровод "Турецкий поток" атаковали дроны. Что известно о последствиях удара

Турецкий поток стал очень важным как единственный транзитный маршрут

Дроны атаковали станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает снабжение газа "Турецким потоком". Российская противовоздушная оборона якобы сбила все воздушные цели.

Как утверждает пресс-служба Минобороны РФ, станцию атаковало девять украинских дронов. В то же время, в Украине эту информацию еще не комментировали.

Взрывы раздались 11 января ночью возле населенного пункта Гай-Кодзор. Пострадавших среди персонала станции и разрушений нет. Но в результате падения обломков одного беспилотника было повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская" в Краснодарском крае. Именно она подает газ по трубопроводу "Турецкий поток".

По словам Минобороны РФ, целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны.

"Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбои в работе не допущены", — говорится в сообщении.

Что известно о "Турецком потоке"

"Турецкий поток" — это газопровод, который проходит по дну Черного моря и соединяет Россию с Турцией. Поток состоит из двух ветвей: первая предназначена для поставки газа непосредственно в Турцию, а вторая — для транзита газа через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.

За пять лет работы трубопровода "Турецкий поток" в Турцию и страны Европы по нему было транспортировано 104,2 млрд кубометров газа. После закрытия газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Ямал-Европа", поставлявших природный газ из России в Европу, и прекращение поставок газа по территории Украины, "Турецкий поток" стал очень важным как единый транзитный маршрут, который может доставить российский газ в Европу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России беспилотники влетели в жилые дома.