Россияне прорывались в Суджу через газопровод. Что сейчас происходит в Курской области (карты боев)

Наступление РФ через газопровод: новый маршрут войны или тактический маневр?

8 марта российская армия предприняла новую попытку прорыва украинской обороны в районе Суджи, используя газопровод для скрытого проникновения около сотни военных.

По информации журналиста Юрия Бутусова и источников в украинских подразделениях этот маневр не стал неожиданностью, поскольку активность врага в этом регионе фиксировалась уже несколько дней. Однако внимание командования ранее было сосредоточено на другом участке фронта – Куриловке, где накануне происходил также прорыв.

Российские войска готовили этот прорыв, нанося авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБами) по территории, откуда они планировали наступление. Это вкладывается в более широкую стратегию РФ, направленную на захват ключевых транспортных путей и создание угрозы украинской группировке войск в Курской области.

Как сообщает офицер ВСУ Мирослав Гай, командование одной из десантно-штурмовых бригад эффективно использовало полученные разведданные о планах врага применить подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсий в Суджанском районе. Противник пытался повторить сценарий Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на территорию, контролируемую ВСУ.

Однако наши десантники опередили действия окупантов. Благодаря тщательно организованной засаде удалось дождаться момента, когда враг вышел из туннеля и сосредоточился у выхода. В решающий момент выход из тоннеля был завален, что сделало невозможным эвакуацию вражеской группы. После этого противник был уничтожен.

В результате операции ликвидировано около 80% личного состава врага.

Главная цель российского наступления – получить контроль над дорогой Сумы-Юнаковка-Суджа. Уже с января 2025 года оккупанты пытаются отрезать этот маршрут, постепенно приближаясь к нему по разным направлениям. В конце февраля они совершили первую атаку с севера – через село Новенькое. Теперь они пытаются прорваться с юга.

Основной замысел противника – перерезать трассу Суджа-Сумы и создать оперативное оцепление для украинских сил. Ширина украинского плацдарма в Курской области сократилась до 11 км. Однако источники в украинском командовании уверяют: ситуация еще не критична, ВСУ контролируют развитие событий, а полного окружения нет.

По информации источников РБК-Украина, Силы обороны принимают меры по стабилизации фронта и планируют контрнаступательные действия. На Курском направлении продолжаются бои, украинские войска получают подкрепление.

ВСУ не отходят с Курщины, а командование постоянно корректирует тактические решения в соответствии с действиями противника.

Что говорит русская пропаганда?

Российские медиа традиционно распространяют дезинформацию о событиях на фронте. Основные тезисы:

"ВС РФ вышли на административные границы Суджи" – российские источники заявляют, что город почти взят, а в окружении находится до 2000 украинских военных.

– российские источники заявляют, что город почти взят, а в окружении находится до 2000 украинских военных. "У Суджи продолжаются уличные бои" – в боях принимают участие несколько подразделений, в том числе добровольческое формирование "Ветераны".

– в боях принимают участие несколько подразделений, в том числе добровольческое формирование "Ветераны". "Украинские войска в окружении, связь с командованием потеряна" – по версии россиян, украинские военные якобы ведут переговоры о сдаче, не соответствующей действительности.

– по версии россиян, украинские военные якобы ведут переговоры о сдаче, не соответствующей действительности. "Оккупанты начали зачистку населенных пунктов" – по их данным, российские войска продвигаются в районе Малых Локень, Басовки и Лебедевки.

Российское наступление в районе Суджи является частью большей операции, направленной на захват стратегически важных путей и угрозу украинской группировке в Курской области. Однако украинские силы обороны не только держат линию фронта, но и готовятся к контрмерам.

Ранее "Телеграф" писал, однако, что ситуация в Курской области, которая значительно ухудшилась для ВСУ, остается тяжелой. У русских были новые продвижения.