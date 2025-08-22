Мог устроить самую громкую диверсию современности. Что известно о задержании украинца в Италии

"Телеграф" рассказывает, что известно о задержанном, и какие еще есть версии подрыва "Северных потоков".

В среду итальянская полиция задержала 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в координировании подрыва газопроводов "Северный поток", произошедшего в 2022 году. Задержание произошло около города Сан-Клементе, когда мужчина сопровождал сына в местный университет.

"Телеграф" рассказывает, что стоит за этим задержанием и может ли оно стать прорывом в расследовании одной из самых громких диверсий последних лет.

Кто такой Сергей Кузнецов и как он выглядит

Фото украинца Сергея Кузнецова. Фото: open.online

Сергей Кузнецов – это не обычный гражданин. По данным немецких следователей, он капитан Вооруженных сил Украины в отставке и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Ранее он служил в элитном подразделении СБУ, защищавшем Киев в начале полномасштабной войны.

Во время службы Кузнецов командовал небольшим подразделением противовоздушной обороны. Следствие считает, что именно его военный опыт и знания спецопераций сделали его ключевой фигурой в планировании диверсии против российских газопроводов.

Немецкие прокуроры утверждают, что в 2022 году украинское военное подразделение завербовало Кузнецова для секретной миссии. По их данным, он возглавлял команду из шести человек — двух солдат и четырех гражданских водолазов, установивших взрывчатку на трубопроводы у острова Борнхольм.

Как неосторожность привела итальянских копов на его след

Взрыв на "Северных потоках"

По данным Wall Street Journal, ссылающемуся на собственные источники, Кузнецову удалось идентифицировать благодаря неосторожности. Следователи, якобы, вышли на него после того, как он использовал свой украинский паспорт для покупки авиабилетов из Польши и регистрации в гостинице в Италии.

По версии следствия, диверсанты использовали арендованный парусник "Андромеда" для подхода к месту взрывов. Утверждается, что на яхте были подделаны документы, позволившие команде незаметно добраться до цели.

Итальянские власти задержали украинца по европейскому ордеру на арест, выданный немецкими прокурорами. Во время задержания Кузнецов не сопротивлялся и сам открыл дверь карабинерам. В настоящее время он находится в отделении полиции в городе Риччоне. В ближайшее время его экстрадируют в Германию, где ему предъявят официальные обвинения в саботаже.

Что известно о шумном фейерверке на "Северном потоке" и кто на самом деле дал зеленый свет

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года у датского острова Борнхольм. В результате диверсии были разрушены три из четырех нитей трубопроводов, по которым Россия поставляла газ в Европу через Балтийское море.

The Wall Street Journal ранее писал, что президент Владимир Зеленский якобы знал о планировании сделки и дал устное согласие на ее проведение. Однако когда ЦРУ США узнало эти планы, он якобы требовал отменить миссию. По этим данным тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не выполнил приказ о прекращении операции. Однако Украина категорически отрицает эту информацию.

Есть также альтернативная версия, согласно которой "Северные потоки" взорвал сам Кремль, чтобы поссорить Украину с Европой. Такое мнение ранее высказывал Михаил Подоляк, советник Офиса президента. Сам президент Украины Владимир Зеленский также отрицает информацию о возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Он подчеркнул, что подобные обвинения выгодны только России и бизнес-группам, заинтересованным в ослаблении санкций против Москвы.

"Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал", сказал Владимир Зеленский.

Еще один подозреваемый обвел вокруг пальца детективов

Фото (twitter.com/forsvaretdk)

Кузнецов — не единственный украинец, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов. Ранее немецкие СМИ писали о еще одном подозреваемом — Владимире Журавлеве, которому удалось избежать задержания.

По информации немецких изданий, Польша могла предупредить Журавлева об ордере на арест. В июне 2024 года немецкий суд выдал ордер на арест Журавлева, а 21 июня Берлин направил европейский ордер на арест в Польшу, где подозреваемый мог находиться. Однако, вероятно, Журавлев выехал в Украину на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Берлин считает, что Варшава намеренно разрешила подозреваемому скрыться.

Диверсия на газопроводах стала одним из самых громких событий 2022 года. Она окончательно прервала энергосвязи между Россией и Европой, которые строились десятилетиями. Подрыв трубопроводов нанес Москве миллиардный ущерб и лишил ее важного рычага влияния на Европу.

