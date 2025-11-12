Мог стать украинским Intel: как Киев потерял легендарный завод, создававший самые современные компьютеры

Компьютеры из Киева покупали 12 стран: как закончилась история советского гиганта

Когда-то это было место, где рождались компьютеры для всего Советского Союза. Здесь собирали машины, управлявшие космическими полетами с Земли и автоматизировавшими производство на заводах по всему СССР — от Киева до Владивостока. А теперь на территории легендарного киевского завода "Электронмаш" пустые цеха, разбитые окна и горы ржавого хлама.

За последние несколько лет предприятие продали уже в третий раз. Последний покупатель заплатил 121 миллион гривен за 18 гектаров земли у станции метро "Житомирская" и имущественный комплекс. Однако о возобновлении производства никто не говорит. "Телеграф" расскажет, почему киевский "Электронмаш" не выжил, несмотря на стратегическую важность для экономики и обороны Украины.

Первые компьютеры и зарождение "Электронмаша": как все начиналось

Как начиналась история "Электронмаша"

В апреле 1962 года Совет Министров СССР принял решение о создании завода в Киеве. В окрестностях города, на территории совхоза "Совки", начали строить завод электронных вычислительных и управляющих машин. Инициатором выступил академик Виктор Глушков. Государство выделило огромные деньги и самые лучшие кадры.

В 1965 году предприятие было запущено. Именно здесь приступили к выпуску первой в стране управляющей машины широкого назначения "Днепр". Ее разработал Борис Малиновский вместе с командой киевских инженеров.

Машина "Днепр" для космической программы и всего СССР

Компьютер "Днепр" создавали три года. Машина работала на транзисторах, память хранилась в ферритовых сердечниках диаметром полмиллиметра. Скорость достигала 10 тысяч операций в секунду. Это был уровень американских аналогов того времени.

Осенью 1965 года модернизированная версия компьютера была установлена в Центре управления космическими полетами. Комплекс собирал информацию из 150 датчиков, за 300 секунд машина обрабатывала огромный объем данных. Именно эта система помогла советским исследователям изучить обратную сторону Луны автоматическими аппаратами и совершить мягкую посадку на спутник Земли.

Что осталось от "Электронмаша"

Первые трудности

Сначала "Днепр" собирали на киевском заводе "Радиоприбор". Но качество было ужасным. Выяснилось, что директор для сборки компьютеров набрал выпускников школы. Вчерашние школьники портили детали из-за неумения, и тысячи соединений постоянно выходили из строя.

"Электронмаш" сейчас

Конструкторы работали круглосуточно, перепаивали всю машину. В декабре 1961 г. государственная комиссия во главе с академиком Алексеем Дородницыным провела двухнедельные испытания. Только тогда машину рекомендовали к серийному производству.

70-е и расцвет предприятия: как "Электронмаш" превратился в легенду

ЭВМ "Днепр-Саратов"

В 1972 году на базе киевского завода создали НПО "Электронмаш". Открыли научно-исследовательский институт периферийного оборудования. Здесь разрабатывались накопители на магнитных дисках, графические пульты, принтеры, системы для сейсмических исследований.

Компьютер "Днепр"

К концу 1970-х на предприятии работало более 10 тысяч человек. Для сотрудников построили общежития и дома с современными квартирами, три детских сада и пионерский лагерь "Уумовец". Работали столовая, поликлиника, стадион. Завод имел свои базы отдыха на берегу рек Рось и Десна, куда сотрудники приезжали со своими семьями в отпуск.

Мировое признание: как об украинском заводе услышал весь мир

В 1966 году компьютер "Мир-1" на выставке "Интероргтехника" получил высокую оценку. Машину закупила компания IBM ( американская электронная корпорация — один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения). Управляющие комплексы СМ-3 покупали Алжир, Болгария, Венгрия, Польша, Индия, Финляндия, Чехословакия, Швеция, Югославия и Куба.

Комплекс двух компьютеров "Днепр" был установлен в центре управления полетами.

Машина "ЭМРТ-3" под названием "Каштан" была единственной в мире по назначению. Ее запатентовали в США, Англии, Франции, Германии, Италии и Японии. Компьютер автоматизировал расчет партий материала на заготовки в швейной, металлургической и машиностроительной отраслях.

В 1986 году предприятие изготовило печатные платы для дистанционного управления тракторами. Технику использовали при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ролик об истории "Электронмаша"

Собственные разработки и начало смерти: чего не хватило "Электронмашу" на пути к славе

"Электронмаш" создавал собственные системы. Агрегатная система М4000 стала первой машиной в СССР на интегральных схемах. Она была совместима с американской IBM System/360. Миникомпьютер СМ1800 работал на процессоре КР580ВМ80А — аналоге Intel 8080.

Миникомпьютер СМ1803

В 1988 году завод выпустил первые персональные компьютеры "Поиск-1" и "Нивка". До 2015-2016 годов предприятие производило мультимедийные комплексы для школ, электронные кассы, приборы для электротранспорта, модули для ветряных мельниц, системы учета газа, медицинское оборудование.

Компьютер "Днепр" сейчас хранится в одном из московских музеев

Однако уже к середине 1980-х стало заметно, что отечественное производство безнадежно отстало от мирового уровня. Предприятию не хватало передовых технологий, интегральных схем, лазерной оптики, точных станков. В СССР открылся рынок западного оборудования. Покупатели выбирали более качественные и более дешевые товары.

Как выглядит кабинет директора "Электронмаша" сейчас. Фото — vasilevsky.eu

Коллектив из 10 тысяч сотрудников выпускал 30 тысяч машин в год. Это три компьютера на человека в год. С такими показателями о будущем не могло быть и речи.

Все, что осталось от гардероба "Электронмаша"

Возрастала задолженность, люди увольнялись. В конце 90-х предприятие прекратило существование как производственный комплекс.

Актовый зал "Электронмаша"

Теперь на месте, где когда-то создавали компьютеры для космической программы, могут вырасти жилые комплексы, ведь владелец может распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Между тем, от легендарного завода останутся лишь воспоминания и несколько машин в музеях.

История "Электронмаша"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о не менее печальной судьбе огромного комбината во Львове. Он кормил 18 тысяч рабочих и снабжал серу для всего СССР, но всего за несколько лет стал руиной.