Города нет, а ипотека есть: как живет Бахмут через два года оккупации (фото, видео)

Трагедия Бахмута: как война превратила преуспевающий город в зону разрушений.

Город Бахмут когда-то являлся важным промышленным и культурным центром Донецкой области. До начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году здесь проживало около 70 тысяч человек, действовали предприятия соляной промышленности, железнодорожный узел, работал крупнейший завод игристых вин в Европе "Артемовск Вайнери".

Однако сегодня, в марте 2025 года, Бахмут представляет собой печальную картину развалин и разрушений, став одним из символов трагедии войны.

"Телеграф" сделал подборку фото о том, как сейчас выглядит город.

Как выглядит сегодня Бахмут?

Современный Бахмут – это город-призрак, где от довоенной жизни не осталось почти ничего. Большинство зданий разрушены или серьезно повреждены в результате артиллерийских обстрелов, авиаударов и уличных боев.

Центральные улицы, когда-то оживленные, теперь завалены обломками, а многоэтажные дома стоят с выгоревшими фасадами и разбитыми окнами.

Жилые кварталы полностью уничтожены, а уцелевшие постройки имеют лишь историческую ценность, которую оккупанты не планируют сохранять.

Бахмут всегда был городом с богатой историей и культурным наследием. Однако во время оккупации многие памятники были уничтожены или повреждены. Местные музеи, школы искусств и библиотеки стали жертвами войны

В объектив камер оккупантов попал и Храм Всех Святых, расположенный на улице Ковальская (прежнее название — Красноармейская).

Храм претерпел значительные разрушения. Поврежден купол и стены святыни, а также внутренняя отделка.

По оценкам, около 80% зданий в Бахмуте уничтожены или серьезно повреждены. Однако оккупанты не только не собираются восстанавливать разрушенный город, но еще цинично предлагают жителям временно оккупированного Бахмута взять жилье в ипотеку.

Денис Пушилин сообщил, что с 1 апреля 35 муниципалитетов ДНР включены в перечень городов, в которых возможна льготная ипотека на вторичное жилье. В этот список городов входит и Бахмут.

Бахмут стал не только жертвой войны, но и символом украинского сопротивления. Оборона города стоила жизни тысячам защитников, сдерживавших врага, нанося ему огромные потери. В то же время, его судьба — это напоминание о разрушительной силе российской агрессии, которая не останавливается перед уничтожением целых регионов.

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