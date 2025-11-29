Крутились не только турбины, но и схемы: как легендарный харьковский завод превратился в кормушку для чиновников

Турбины из Харькова работали на электростанциях 45 стран мира

Харьковский турбинный завод построили всего за 3,5 года – в период, когда миллионы украинцев умирали от голода. Его первая турбина сошла с конвейера в 1935 году, а уже три десятилетия спустя предприятие выпускало самые мощные в мире турбоагрегаты. Турбины из Харькова крутились на электростанциях от Финляндии в Индию, а завод занимал четвертое место среди турбостроительных гигантов планеты. Но сегодня УЭМ – так теперь называется бывший Турбоатом – известен не только своей продукцией, но и коррупционными скандалами.

Как один из самых мощных промышленных гигантов Украины превратился в кормушку для чиновников и почему коррупция стала более серьезной угрозой, чем даже война, — в фокусе Телеграфа.

Строили во время Голодомора, чтобы перегнать Америку

История Харьковского завода

Строительство Харьковского турбинного завода началось в 1931 году – в самый трагический период советской истории Украины. Пока строили цехи будущего гиганта, миллионы людей умирали от искусственно организованного голода. Завод был введен в эксплуатацию 21 января 1934 года, а уже в следующем году с его стенда сошла первая стационарная паровая турбина мощностью 50 МВт.

Строительство Харьковского турбинного завода

Советская пропаганда заявляла: этот турбогенераторный завод станет самым мощным не только в РСФСР, но и перегонит американские предприятия . И в известной степени это удалось. В 1938 году Харьков изготовил первую паровую турбину мощностью 100 МВт вместе с генератором. В 1965-м здесь была создана самая мощная в мире на тот момент одновальная паровая турбина на 500 МВт.

Харьковский завод

Во время войны заводское оборудование было эвакуировано на Урал, но уже в 1944 году отстроенные цеха выпустили первую послевоенную турбину. К середине 1946 восстановление было завершено. В последующие десятилетия завод освоил производство гидравлических турбин, начал поставлять оборудование для атомных электростанций. К 1986 г. более 40% мощностей ГЭС СССР укомплектовали харьковскими турбинами.

СССР комплектовали турбинами производства "Турбостроя"

Золотое время "Турбоатома"

Турбины производства Турбоатома успешно работали на электростанциях более 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Предприятие занимало четвертое место среди турбостроительных компаний мира. На заводе работало около пяти тысяч рабочих. Это была подлинная гордость украинской промышленности.

Что производили на "Турбоатоме"

В 2021 году АО "Турбоатом" переименовали в АО "Украинские энергетические машины", а к нему присоединили другой харьковский завод – Электротяжмаш. Юридическое лицо осталось одно и то же. Более 75% акций находятся под контролем правительства Украины. Предприятие внесено в список стратегических для экономики и безопасности государства.

Даже во время полномасштабной войны завод продолжает работать. На официальном сайте УЭМ появляются новости за 2025 год, в частности, о получении наград за добросовестную уплату налогов. Но за парадным фасадом скрываются продолжающиеся годы скандалы.

Дворцы, бриллианты и дело на 30 миллионов евро

Генеральный директор УЭМ Виктор Субботин оказался под пристальным взглядом журналистов. Чиновник, 17 лет работающий исключительно на государственном предприятии,задекларировал золото более чем на 114 миллионов гривен. В разгар войны он приобрел дом в Харькове площадью 1041,3 квадратных метра, земельные участки на 5,5 тысячи квадратов и недвижимость в Закарпатье.

В декларации содержатся шубы, бриллианты и другие драгоценности. Но это только вершина айсберга. Субботин является ключевой фигурой в деле АО "Мегабанк", которую СМИ называют одной из самых масштабных финансовых афер Украины.

Фрагмент по декларации Субботина

Из-за неплатежеспособности и систематического кредитования связанных лиц НБУ в июне 2022 года отозвал лицензию Мегабанка. Основным акционером банка был Виктор Субботин – депутат Харьковского облсовета.

В центре дела — сумма в 12 миллионов евро, которые две иностранные компании инвестировали в банк в конце 2022 года. Как залог, сообщают журналисты-расследователи, Мегабанк передал недвижимость в Харькове, которая оказалась фактически несуществующей – помещения площадью тысячи квадратных метров существовали только на бумаге.

Кредиты ЕБРР пошли на долги семейного бизнеса

Отдельный скандал разразился вокруг 30 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ, полученных в 2017-2021 годах под государственные гарантии. Эти средства предназначались для поддержки малого бизнеса. Вместо этого деньги направили на погашение долгов компаний Субботина, в частности ООО "Завод цветных металлов" и ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", где он является конечным бенефициаром.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, задолженность Субботина перед банком по кредитам его компаний достигла более 2,3 миллиарда гривен по состоянию на 2024 год. Теперь украинское государство как поручитель вынуждено отвечать за долги обанкротившегося Мегабанка.

Коррупционное дело, связанное с Турбоатомом и Мегабанком, длилось 10 лет, но в 2024 году его закрыли. Государство потеряло 30 миллионов евро кредитов ЕБРР и ЕИБ, иностранные инвесторы – 12 миллионов евро, вкладчики – сбережения.

Харьковский турбинный завод строили как символ индустриального могущества. 90 лет его турбины снабжали электроэнергией часть континента. Пока глава декларирует дворцы и золото, вопрос остается открытым: сможет ли Украина сохранить то, что еще не уничтожила коррупция.

