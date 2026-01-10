Был одним из лучших, а стал банкротом в оккупации: трагическая история уникального завода, который потеряла Украина

История предприятия, которое пережило три войны и теперь взимает убытки из Путина через суд

1929 год. В маленьком городке у станции Юрьевка запускают первые коксовые батареи нового завода. Полыхают печи, льется раскаленный металл, а рабочие со всей Украины едут сюда за лучшей жизнью. Так рождался один из крупнейших коксохимических гигантов Донбасса — предприятие, которое почти столетие кормило металлургические комбинаты по всей стране.

"Телеграф" рассказывает об истории Алчевского коксохимического завода — от первых печей 1920-х до уникальной технологии, единственной в Украине, от расцвета советских времен до оккупации, банкротства и судебных баталий с Россией на миллионы долларов.

Когда Алчевский коксохим был одним из трех крупнейших производителей кокса в Украине и имел уникальную технологию

История Алчевского коксохимического комбината

Алчевский коксохимический завод – это предприятие в Луганской области, которое обеспечивало потребности соседнего Алчевского металлургического комбината в коксе. До оккупации оно входило в тройку крупнейших производителей кокса в стране.

Первая очередь производства была введена в действие в 1929 году. Тогда в его составе работали четыре коксовых батареи с основными производственными цехами. За время работы предприятие трижды расширялось. К 1962 году завод имел уже 12 коксовых батарей с производственной мощностью 4,95 млн тонн кокса в год.

Как выглядел Алчевский коксохимический завод

В 1993 году здесь была запущена уникальная коксовая батарея 9-бис с лицензионной технологией коксования трамбованной угольной шихты (специально подготовленная смесь каменного угля различных марок и свойств, смешанных в определенных пропорциях для коксования). Ее проектная мощность составила 1 млн тонн валового кокса. До оккупации эта батарея с передовой технологией оставалась единственной в Украине.

Коксохимическая батарея

В 2005 году завод произвел 2629,9 тысячи тонн кокса, что дало ему третье место среди украинских производителей с долей 13,9 процента. К 2011 году объем производства вырос до 3021 тысяч тонн. Кроме доменного кокса здесь выпускали коксовый орешек, каменноугольную смолу, сырой бензол, техническую серную кислоту, сульфат аммония и очищенный коксовый газ.

Вид на Алчевский завод

Около 95 процентов акций завода принадлежало корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Предприятие экспортировало свою продукцию – в первом полугодии 2001 года объем экспорта составил 15,7 миллиона гривен.

Как работал Алчевский коксохимический завод

Что произошло после оккупации Алчевска и как завод потерял все

После захвата Алчевска в 2014 году завод прекратил нормальное функционирование. Оккупанты уничтожили важные документы, подтверждающие финансовые требования предприятия к контрагентам, в частности к ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Это сделало невозможным взыскание долгов и нанесло огромный ущерб.

Как работает предприятие в оккупации

Боевики "национализировали" коксохимический завод, входивший в состав металлургического комбината. С 1 декабря 2017 года предприятие вошло в состав так называемого "филиала №12 ЗАО "Внешторгсервис".

В феврале 2019 года появилась информация, что на заводе готовят к консервации производственные мощности. Рабочие сообщали, что коксохим остановил выдачу кокса из-за отсутствия угля на складе. Кроме того, на предприятии не было свободных вагонов для отгрузки продукции, поскольку доменные печи работали на тихом ходу.

Фото Алчевского коксохимического завода

С 2021 года оккупированный завод находится в управлении компании "ЮГМК" (Южный горно-металлургический комплекс), связанной с российским бизнесменом Евгением Юрченко. Предприятие продолжает работать, но в режиме, подчиненном военным потребностям РФ. В 2024–2025 годах сообщалось, что Алчевский металлургический комбинат используется для изготовления корпусов снарядов и листовой стали для брони российских танков.

Территория Алчевского коксохимического завода

Как завод стал банкротом

Как выглядел Алчевский коксозавод до оккупации

В 2021 году Хозяйственный суд Луганской области признал ОАО "Алчевский коксохимический завод" банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Это уже второе судебное решение о взыскании с России ущерба, причиненного заводу. 12 февраля 2024 года благодаря работе той же юридической фирмы Хозяйственный суд Луганской области принял решение о взыскании с РФ 292 миллионов долларов ущерба, нанесенного предприятию в результате российской агрессии.

Первоначально Хозяйственный суд Луганской области отказал в удовлетворении нового иска о компенсации за уничтоженные документы. Но 5 февраля 2025 года Восточный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и обязал Российскую Федерацию выплатить более 927,5 миллионов гривен компенсации за уничтожение критически важной документации предприятия.

Что ждет завод после деоккупации и возможно ли его восстановление

В декабре 2025 года Генштаб ВСУ официально подтвердил успешный удар по промышленной зоне в Алчевске. На территории металлургического комбината и коксохима возник масштабный пожар. Точный уровень повреждений оборудования к началу 2026 года неизвестен.

Алчевский коксохим входит в число пяти крупных коксохимических заводов, которые Украина потеряла из-за оккупации. Даже в случае деоккупации быстрое возобновление производства будет почти невозможно.

Причин несколько. Оборудование эксплуатируется на износ без надлежащей модернизации. Предприятие получило повреждение от обстрелов и пожаров. Кроме того, коксохимическое производство чрезвычайно опасно, и длительная нестабильная работа агрегатов грозит техногенными катастрофами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о судьбе другого оккупированного предприятия Донбасса — Луганского тепловозостроительного завода. Его также разграбили и уничтожили.