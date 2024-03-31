"Символ стойкости": известный одесский пляж попал в список лучших в мире

Одесский пляж "Ланжерон" попал в список самых лучших пляжей мира. Соответствующий рейтинг опубликовал лондонский стартап beachatlas.com, специализирующийся на пляжах мира.

Авторы рейтинга поставили "Ланжерон" на 27-е место. Всего в этот список входит 100 пляжей по всему миру.

"Пляж "Ланжерон" в Одессе всегда был любимым для украинцев за его красоту, золотые пески и прозрачные воды Черного моря. Теперь он еще более особенный – это символ стойкости. Недавно в море установили защитные сетки для отлова ранее установленных мин оборонного назначения, чтобы украинцам было безопаснее купаться, несмотря на опасность. Каждое посещение пляжа "Ланжерон" теперь символизирует смелость и решительность общества вернуть свой кусочек рая", — отмечают авторы рейтинга.

Как известно, пляж Ланжерон расположен в Приморском районе Одессы возле Центрального парка им. Шевченко. Он находится ближе других пляжей к центру города.

Следует отметить, что в первую тройку рейтинга вошли пляжи Бора-Бора во Французской Полинезии, Боулдерс в Южной Африке и Вайкики на Гавайях.

Напомним, олова Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе планируют открыть пляжи. Предварительно они пройдут проверку соответствующих служб, ведь пребывание людей у моря должно быть безопасным.