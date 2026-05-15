Там жили десятки тысяч людей: каким был город в Луганской области, которого больше нет (фото, видео)

В городе до сих пор остаются люди

С момента российского полномасштабного вторжения в 2022 году многие города Донбасса превратились в настоящие руины и привидения. Хотя местная "власть" отрицает это. Одним из таких городов стала Попасная в Луганской области.

В сети уже показали свежие кадры города, оккупированного еще в 2022 году. За это время Попасная превратилась в развалины, где невозможно жить.

Однако до сих пор по разным данным здесь проживает примерно 250 человек. У них нет ни света, ни водоснабжения или хоть какого-то намека на цивилизацию. Большинство домов, по всей видимости на кадрах, — это обгоревшие руины, которые с каждым годом разваливаются еще больше.

Попасная до оккупации

Впрочем, это не мешает "властям" регулярно пускать пыль в глаза и заявлять, что в Попасную "уже возвращаются люди". Якобы в 2023 году здесь было только 200 человек, а по состоянию на начало 2026 года уже более 250. Конечно, и слова нет о том, в каких условиях выживают люди и по чьей вине.

Попасная в 2022

Известно, что оставшиеся в городе люди живут в уцелевших домах, готовят еду на костре на улице, отапливают дома печками и буржуйками, а воду берут из колодцев. Некоторые даже имеют генераторы, но найти горючее для них крайне трудно. В 2025 году были данные, что город закрыт на въезд или выезд.

Добавим, что город Попасную Россия оккупировала в мае 2022 года. По данным на 17 апреля 2023 года в городе проживало около 200 человек. Город был почти полностью разрушен во время боевых действий в феврале-мае 2022 года.

В октябре того же года, оккупанты заявили, что не собираются восстанавливать Попасную. Они планировали переселить ее жителей в другие оккупированные города: Первомайск, Золотое, Лисичанск, Северодонецк. Однако на 2026 год этого не произошло. К слову, представители боевиков "ЛНР" уже назвали причину, почему так и не эвакуировали людей.

"Сейчас это 252 человека, это только в Попасной. Есть еще такие же населенные пункты и в Сватовском районе, и в Кременском, куда, к сожалению, сейчас мы просто так не можем доехать. Из-за угрозы БПЛА, обстрела, потому что это опасная логистика", — сказала "омбудсмен" Анна Сорока.

Попасная на карте

