"Не бойтесь выйти из войны": полный текст письма Зеленского Путину

Глава нашего государства призвал лидера страны-агрессорки закончить войну

Открытое письмо

Президенту Российской Федерации

от Президента Украины

Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом.

Сейчас абсолютное большинство украинцев воспринимает положительно то, что наши дальнобойные дроны посетили открытие вашего форума в Петербурге, преодолев расстояние в более чем 1000 километров. Как вы хорошо знаете, это расстояние не является пределом наших возможностей.

26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попадания и потери.

Почти половину ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины.

Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история.

Это время могло бы пройти совсем иначе.

Мы часто слышим, что война вас устраивает. Конечно, не в тех случаях, когда речь идет о безопасности вашей резиденции на Валдае или парада в Москве. Ваша собственная жизнь для вас ценна.

Но сейчас мы все видим, что это, наконец, перестает устраивать россиян – то, что война дает все больше негатива России.

Им не нравятся наши дроны и ракеты.

Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен.

Им не нравятся постоянные запреты.

Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации, чтобы расширить войну на другое направление в Украине или направить против каких-либо еще стран – соседей России.

Им не нравится, что вашей войне не видно конца.

Да, вы до сих пор можете заставлять россиян так существовать.

Но ваши ресурсы значительно сокращаются.

У вас не хватит денег и политической силы, чтобы и дальше покупать лояльность россиян, как вы это делали 26 лет. Мы будем делать все, чтобы мир об этом позаботился.

Как вы сами говорите, "надо все подсчитать".

Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видеоподтверждение – это не голословно.

Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента – это убитые, и только 37 процентов – ранены. В ХХI веке армии не могут позволять себе такого баланса. В дальнейшем доля убитых возрастет.

Не то, чтобы мы в Украине переживали о россиянах. После всего, что принесла в Украину ваша война.

Но я забочусь об украинцах.

Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря у нас болит. И даже когда уровень потерь украинских один до пяти или один до шести по сравнению с российскими потерями, это все равно имеет большое значение.

Как важно и то, что вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, прежде всего Донецкой области. Вы не увлечете ее и в этом году.

Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим добиться этого.

Я уверен, что большинство россиян готово дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.

Многие не верили, что Украина продержится столько времени в защите.

Вы не верили. И те, кто вам советовал, тоже не верили. Это было ошибкой.

Вы не ожидали полномасштабного сопротивления Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь – на пятом году полномасштабного столкновения.

Не бойтесь выйти из войны – это главное, что от вас сейчас нужно.

Украина сохраняет независимость. И сбережет. Несмотря на любые прогнозы.

Мы объединили многих в мире в защиту Украины и против вас. Мы обнаружили оружие и финансы.

Мы получаем поддержку, вы – санкции. И так будет продолжаться, пока не будет справедливости для Украины, которой мы хотим и которая может быть достигнута.

Мы не дадим успеха тем, кто пытается вас убедить, что санкции против России будут ощутимо ослаблены и что поддержка Украины будет ощутимо сокращена без существенных изменений в вашей позиции в отношении Украины. Пример Орбана демонстрирует, каким позором заканчивают те, кто выбирает помощь России в войне против нас.

Украина прошла тяжелые зимы, когда вы пытались уничтожить нашу энергетику. Мы выстояли, и даже во тьме устойчивость украинцев сохранилась.

Мы перенесли войну на вашу территорию, и вы бы не справились с этим без помощи Северной Кореи. Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян.

И сегодня вы полностью зависите от Китая – тоже впервые в истории России.

Вы рассчитывали, что украинцам не хватит сил защитить себя, но теперь наши ребята помогают строить защиту нашим партнерам на Ближнем Востоке и Заливе.

Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас взбунтовалось ваше же военное формирование. 23 июня будет очередная годовщина, и умолчание не сотрет из истории этот факт.

И это сейчас на вас смотрят с очевидной усталостью ваши чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир видит это.

У мира нет усталости от Украины, на которую вы долго рассчитывали. А вот от России есть усталость даже у тех в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать на плавную экономику.

Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас.

Мы видели документы от разведки, что вы сейчас рассматриваете планы войны еще и на 2027 и 2028 годы. Также мы знаем, что вы надеетесь, что баллистика сделает вам то, чего не сделало все остальное. Вы хотите втянуть еще больше в войну Беларусь, и сейчас мы вынуждены готовиться к этому. Мы видим, что вы разыгрываете какую-то партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это?

Выбор сейчас за вами.

Хватит войны.

Украина предлагает окончить эту войну.

Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны.

Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь придет к войне в Европе.

Украина предлагает окончить войну в формате между нами и вами.

Я предлагаю вам встречу.

Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего.

Есть страны, традиционно принимающие лидеров для решения вопросов войны и мира. Швейцария, Турция, страны Арабского мира – многие могут и хотят принять эту встречу.

Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было всегда.

Я предлагаю определить точку встречи.

Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, касающихся Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже.

К начавшемуся двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники.

Поскольку война продолжается в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным кажется участие тех, кто действительно может выступить гарантами.

Мы считаем, что участие Европы нужно – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию.

Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира.

У нас уже был опыт многих договоров с Россией и не сработавших Минских соглашений. Поэтому нужно найти прежде всего наши двусторонние ответы на вопросы, которые есть, и не скрываться от сложных вопросов за какими-либо формулировками, техническими группами или потерей времени в челночной дипломатии.

Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию.

Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия.

Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, подтверждаемая сейчас и обстоятельствами вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальной остановкой огня, если вы этого захотите.

Вы знаете, что мониторинг прекращения огня по остановочной линии могут обеспечить Соединенные Штаты.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех" и это может стать хорошим прологом до окончания войны.

Следует сделать серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны.

Следует определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян.

Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто поддержит нас.

Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты русской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения.

Мы можем работать на такую усталость.

Вы можете приостановить свою войну.

Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной.

Слава Украине!