Прощайте, губки для мытья посуды. Какая альтернатива захватывает кухни по всему миру

Есть удобная и экологичная альтернатива

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Губки для мытья посуды удерживают влагу и остатки пищи, что создает идеальную среду для роста бактерий и неприятных запахов. Хозяйки по всему миру отказываются от губок в пользу более современных решений.

Как рассказывает польский сайт DobrzeMieszkaj, существует отличная альтернатива губкам для мытья посуды. К слову, еще один аргумент в пользу отказа от них — вред экологии. Дело в том, что большинство губок изготовлены из пластика, который не разлагается в течение длительного времени после выбрасывания.

Шведская салфетка для мытья посуды вместо губки

Шведские кухонные салфетки изготовляют из 70% целлюлозы (древесной массы) и 30% хлопка. Они являются чрезвычайно практичной и экологичной альтернативой обычным кухонным губкам. В сухом виде шведская салфетка напоминает жесткий картон, но под действием воды мгновенно становится мягкой, упругой и приятной на ощупь.

Шведские кухонные салфетки. Фото: wildandstone.com

Они хорошо впитывают влагу и могут использоваться многократно. Когда салфетка испачкалась, достаточно постирать ее или помыть в посудомоечной машине.

Шведские кухонные салфетки практичны и экологичны. Фото: wildandstone.com

В отличие от поролоновых губок, шведская салфетка высыхает очень быстро. Поэтому в ней не размножаются бактерии и не появляется неприятный запах.

Одна салфетка может заменить несколько традиционных губок, что уменьшает затраты. Они подходят для мытья тарелок, протирания столешниц, очистки плиты, раковины. Также ими можно протирать зеркала, так как салфетки не оставляют ворса и разводов.

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