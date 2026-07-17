Выплаты на ребенка по-новому: в Украине хотят изменить правила для тысяч украинских семей

Кого могут коснуться изменения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка предлагает Кабмину учесть особые потребности семей, в которых дети родились преждевременно, и продлить для них срок предоставления денежной поддержки. Соответствующая петиция зарегистрирована на портале Кабинета Министров.

Почему семьям с детьми, рожденными преждевременно, особенно нужна помощь

Ее автор, Елена Михайлина, отметила, что государственная помощь при рождении ребенка в Украине выплачивается по единым правилам для всех семей, независимо от срока беременности, на котором родился малыш. Общая сумма составляет 41 280 гривен: 10 320 грн выплачивается единовременно, а остальные — равными частями в течение 36 месяцев).

Помощь при рождении ребенка. Фото: bukoda.gov.ua

Как предлагают изменить помощь для семей с преждевременно родившимися детьми

Однако эта система не учитывает особых потребностей недоношенных детей. Первые недели и месяцы такие младенцы часто проводят в реанимациях, отделениях интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. Когда малыш наконец-то попадает домой, он также нуждается в особых условиях.

"В медицинской практике для оценки развития недоношенных детей используется скорректированный возраст, что подтверждает необходимость учета особенностей их развития. В то же время при назначении государственной помощи этот факт не учитывается", — объясняет автор петиции.

Фактически семьи с преждевременно рожденными детьми получают государственную помощь меньше времени, в то время как их расходы больше. Такие малыши нуждаются в лечении, особом уходе и реабилитации.

Поэтому Елена Михайлина предлагает предусмотреть для семей, где ребенок родился преждевременно, продление срока выплаты пособия на период, соответствующий количеству недель (или месяцев) недоношенности. Также можно ввести другой механизм компенсации этого периода.

Как поддержать инициативу

Чтобы правительство рассмотрело это предложение и приняло соответствующее решение, петиция должна собрать не менее 25 тысяч голосов. Сбор подписей стартовал 17 июля 2026 года. На момент публикации до конца голосования остается 92 дня.

Для справки: Недоношенным считают ребенка, рожденного до 37-й недели беременности. Из-за функциональной незрелости и малого веса (обычно менее 2500 г) такие малыши нуждаются в специализированном медицинском выхаживании, особом тепловом режиме и высококалорийном питании для стабильного набора веса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы могут получить более 12 тысяч помощи. Проверьте, есть ли вы в списке.