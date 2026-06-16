Если ребенок пострадал во время обстрела: некоторых родителей могут наказать

Родители могут получить реальный срок

В некоторых случаях родителей может ждать наказание, если их ребенок пострадал во время обстрела. Но речь идет только о тех случаях, когда родители вернули детей в зону принудительной эвакуации.

И такой прецедент уже произошел. Об этом рассказало Суспільне.

Полиция рассматривает вопрос привлечения к ответственности матери 15-летнего подростка. Недавно парень получил ранения средней тяжести во время дронового удара по селу Нижнее Соленое (11 км от фронта) в Харьковской области.

Село Нижнее Солёное

Принудительная эвакуация из села действует с ноября 2024 года. Глава Боровской СВА Александр Тертышный сообщил, что около месяца назад женщина привезла сына обратно, объехав блокпосты.

Глава Боровской СВА Александр Тертышный

Сейчас мать и сын находятся в больнице Харькова в средне-тяжелом состоянии. По словам спикера областной полиции Людмилы Прокопенко, правовую оценку действиям родителей дадут после завершения лечения подростка и проведения экспертиз. По фактам открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Наказание по этой статье — от 8 до 12 лет тюрьмы.

Ранее, "Телеграф" уже сообщал какой штраф придется заплатить его родителям, если их ребенок не ходит в школу.