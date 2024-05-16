Вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко о проблемных вопросах по зерновому экспорту

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Украины, обеспечивающей значительную часть поступлений валютной выручки в государство. Однако, к сожалению, эта сфера часто становится площадкой для различных теневых схем, уклонения от налогов и отмывания средств. Особенно остро эта проблема возникла во время полномасштабной вооруженной агрессии РФ, когда на фоне логистических проблем и потери части сельскохозяйственных угодий "черный" экспорт зерна стал значительной частью внешней торговли Украины.

7 мая в журнале The Economist вышел материал, согласно которому вооруженная агрессия РФ против Украины побуждает фермеров "оптимизировать" налогообложение зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых вообще не облагается налогом.

Эксперты отмечают, что разные махинации по выведению средств за границу через аграрный сектор были распространены и до 2022 г. Эти схемы были и остаются составляющей целой "экосистемы" теневой экономики, позволяющей компаниям уклоняться от уплаты налогов, обходить валютные ограничения и легализовать неучтенное зерно.

Обычно реализация происходит с помощью фирм-однодневок, которые скупают зерно у фермеров за наличные, без документов и уплаты налогов. Часто эти компании создаются специально под конкретную операцию, а после погрузки зерна на судно исчезают. Впоследствии груз несколько раз сменяет владельцев, пока не оказывается в руках международных зернотрейдеров. Благодаря этому организаторы схемы оставляют на зарубежных счетах средства от продажи зерна, которые затем используются для новых теневых сделок и собственного обогащения.

Основные схемы, используемые для "черного" экспорта зерна:

Налоговые "свертки", когда фирмы покупают зерно за наличные или у неплательщиков НДС, а затем, с помощью фиктивных документов, получают возмещение экспортного НДС из бюджета. Фиктивный экспорт, когда компании "на бумаге" закупают несуществующее зерно и экспортируют его, получая от государства возмещение НДС. Схемы, в которых с помощью фальсифицированных документов "черное" зерно превращается в "белое" и экспортируется с возмещением НДС в завышенном объеме.

Корни этих схем находятся в Государственной налоговой и таможенной службах. Налоговая, из-за практики блокирования налоговых накладных, заставляет мелких сельхозпроизводителей продавать зерно нелегально, за наличные. Таможня в это время продолжает закрывать глаза на вывоз "черного" зерна за границу.

Это создает замкнутый круг: компании, которые "договорились" с налоговиками и таможенниками, через свои фирмы скупают нелегальное зерно за наличные деньги, отправляют его на экспорт по поддельным документам, выручка оседает на зарубежных счетах, а затем наличные деньги снова тайно ввозится в Украину для новых закупок. И так по кругу.

Махинации с "черным зерном" приводят к колоссальным потерям для госбюджета и экономики. За последние два года из-за таких схем Украина, согласно информации The Economist, недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений. Отсутствие ответственности за невозврат валютной выручки приводит к тому, что эти средства вообще не возвращаются в Украину, негативно влияя на стабильность гривны и состояние экономики в целом.

От этого страдает не только государство, но и добросовестный аграрный бизнес, в том числе иностранный капитал. Компании, работающие прозрачно и платящие все налоги, оказываются в неравных условиях по сравнению с "тенневиками". Их продукция оказывается более дорогой и менее конкурентной.

В то же время, репутационные риски от действий недобросовестных экспортеров угрожают всей отрасли. Пример – скандал с экспортом украинского зерна в Польшу в 2023 году. Фиктивные украинские фирмы при содействии контролирующих органов вывезли в соседнюю страну большое количество зерна по "серым" схемам. Это ухудшило двусторонние отношения и спровоцировало протесты польских фермеров, которые прибегли к блокированию границы в 2024 году.

В июле 2023 г. журналисты проекта OCCRP, исследовав базу данных украинской таможни, обнаружили, что среди покупателей украинского "черного зерна" в ЕС фигурируют оффшорные компании, фирмы с признаками фиктивности, а также ведущие международные зернотрейдеры, такие как COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

Со стороны украинских властей проблема игнорировалась. 12 января 2023 года парламент принял закон об экспортном НДС и блокировании средств экспортеров. Закон обязывал экспортеров блокировать часть своих средств на счете как гарантию того, что они вернут валютную выручку. Как только валюта зайдет на счета экспортеров, они смогут скорректировать налоговую декларацию (установить ставку 0%), вернуть деньги и получить право на бюджетное возмещение НДС.

Согласно материалу "Экономической правды", правительство должно было принять дополнительное постановление о введении режима экспортного обеспечения, но в результате этого не сделало. Причина вероятнее всего объясняется тем, что в законе присутствовала норма о том, что ГНС не будет иметь права блокировать регистрацию налоговой накладной, которой должны блокироваться средства экспортера. То есть чиновники ГНС остались бы без схемы, благодаря которой получали неправомерную выгоду.

Вместо этого 9 мая 2024 г. депутаты приняли новые изменения в Налоговый кодекс, приняв за основу законопроекты №10168-2 и №10169-2, еще более усилившие влияние Государственной налоговой службы.

До принятия этого законодательства экспортер освобождался от обязанности регистрации налоговой накладной в двух условиях: 1) если совокупная таможенная стоимость агропродукции за месяц не превышает трети стоимости экспорта аналогичных товаров за последние полгода, за которые возвращена валютная выручка; 2) если не установлено нарушение таким экспортером требований валютного законодательства в течение предыдущих 12 месяцев.

Отныне будет новый механизм, который предусматривает регистрацию налоговых накладных по операциям по экспорту агропродукции (пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, семена рапса, семена подсолнечника, овес, масло соевое, масло подсолнечное, мед и грецкие орехи) исключительно плательщиками НДС. То есть неплательщик этого налога не сможет вывезти агропродукцию.

Более того, согласно принятым изменениям, плательщик НДС с целью вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта отдельных видов товаров теперь будет обязан по каждому такому товару составить отдельную налоговую накладную и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных до дня представления таможенной декларации для таможенного оформления таких товаров.

То есть, налоговики будут в ручном режиме решать разрешать ли той или иной компании экспортировать агропродукцию. В результате компании, которым ГНС будет блокировать накладные, будут вынуждены за бесценок продавать аграрную продукцию связанному с властями бизнеса.

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине уже обращали внимание на эти законопроекты, как создающие реальные риски для добросовестных экспортеров, ставя их в тяжелые и неблагоприятные условия.

Фактически, согласно новому законодательству, налоговики получили неоправданные дискреционные полномочия блокировать экспорт, признавая по своему усмотрению реальные операции фиктивными. То есть вместо решения проблемы "черного" аграрного экспорта создаются новые коррупционные риски.

Хуже всего, что эти нововведения лишь создают дополнительные бюрократические преграды для добросовестного бизнеса, но никак не затрагивают реальных нарушителей. Ведь экспорт по-прежнему осуществляют фирмы-однодневки, которыми должны заниматься контролирующие органы и правоохранители.

Чтобы действительно побороть "черный" экспорт зерна и уклонение от налогов, нужны следующие шаги:

Скоординированная и системная работа всех ведомств — от налоговой и таможни до Бюро экономической безопасности и НАБУ. Важно не только разоблачать конкретные махинации, но и привлекать к ответственности покрывающих их коррумпированных чиновников и народных депутатов. Все действия контролирующих органов должны быть максимально прозрачными, без создания искусственных помех для бизнеса. Правительство обязано защищать интересы добросовестных экспортеров, в особенности с иностранными инвестициями. Нужно принять сбалансированные законы, которые эффективно боролись бы с теневыми схемами, но не создавали чрезмерного давления на бизнес. В частности, ввести реальную ответственность за невозврат валютной выручки и фиктивный экспорт. Технологические решения. Диджитализация и автоматизация процессов администрирования налогов, таможенного оформления и т.д. Это снизит пространство для коррупции и злоупотреблений.

Украинский бизнес и иностранные инвесторы должны видеть, что государство способно эффективно защитить их интересы и обеспечить равные правила игры для всех участников рынка. Только так мы сможем превратить наш аграрный потенциал из кормушки для теневых схем в настоящий локомотив экономического роста и евроинтеграции.