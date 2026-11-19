От темпов ремонта энергосетей и работы портов будут зависеть расходы предприятий

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Согласно прогнозам нейросетей, Украина войдет в 2027 год с войной на истощение, перебоями в инфраструктуре и слабой экономикой. Gemini рассматривает сценарий завершения активных боев во втором полугодии, а Chat GPT строит базовый прогноз без устойчивого прекращения огня.

"Телеграф" спросил две модели искусственного интеллекта о том, как будет складываться ситуация на фронте, что будет с инфраструктурой в тылу и экономикой.

Война на истощение или завершение боев во втором полугодии

В первом сценарии Gemini активные боевые действия продолжаются весь 2027 год. Модель относит этот вариант к базовым предположениям международных кредиторов: согласно ее изложению, Международный валютный фонд и Всемирный банк пересмотрели свои оценки осенью 2026 года и заложили в расчеты еще один полный год активной войны. При таком развитии событий этот сценарий не предусматривает ни снижения интенсивности боев в середине года, ни быстрых изменений на фронте.

"Ожидается сохранение позиционной войны на истощение без быстрых стратегических прорывов", – ответил Gemini.

Второй сценарий модель называет умеренно оптимистичным. Согласно ее изложению, обновленный в ноябре 2026 года макроэкономический прогноз украинского правительства и расчеты KSE Institute исходят из того, что интенсивные бои будут продолжаться в первом полугодии, а активная фаза войны завершится во втором. Различие между этими сценариями важно для оценки экономики: именно с ослаблением боевых действий искусственный интеллект связывает начало восстановления деловой активности в конце года.

На первые шесть месяцев приходится риск, общий для обоих сценариев: Gemini ожидает, что Россия сохранит высокую интенсивность дальнобойных ударов. В прогнозе под угрозой остаются и военная логистика, и экономические активы. Поэтому даже в сценарии с завершением активной фазы войны во втором полугодии предприятия и инфраструктура, по оценке модели, будут начинать год под давлением атак.

Повреждения крупных промышленных объектов будут сдерживать производство и в 2027 году Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Бои в Донецкой области и пополнение подразделений

В свою очередь, Chat GPT закладывает в свой прогноз два предположения: устойчивого прекращения огня пока не удастся достичь, а партнеры продолжат финансировать Украину. Для оценки ситуации на фронте модель исходит из того, что российские наступательные действия в Донецкой области, продолжавшиеся в ноябре, будут определять ход боев и в начале следующего года.

"В начале 2027 года я ожидаю, что Донетчина останется одним из главных очагов боев", – ответил Chat GPT.

Среди городов, за которые продолжается борьба, модель упоминает Константиновку и Доброполье. Их в ноябре называл президент Украины Владимир Зеленский. При таком ходе войны нейросеть ожидает продолжительных боев за отдельные города и постепенных изменений линии фронта. Оценка по Донетчине касается начала 2027 года, тогда как в прогнозе на весь год модель на первое место ставит способность Украины пополнять подразделения.

Второй фактор, который Chat GPT называет определяющим для фронта, – регулярность военной помощи. Продолжение финансирования со стороны партнеров в прогнозе является базовым предположением, а ритм поступления военной помощи – отдельным условием. От него и от наличия людей для пополнения подразделений, по оценке модели, будет зависеть, смогут ли Силы обороны стабилизировать фронт после локальных продвижений России.

Энергетика и тарифы под давлением войны

Gemini выделяет для тыла две проблемы, которые будут накладываться одна на другую: новые удары и накопленный износ сетей. Энергетики войдут в 2027 год с необходимостью ремонтировать объекты, поврежденные в 2026-м. В то же время нехватка электроэнергии будет ограничивать работу предприятий. Модель приводит оценку правительства: каждый 1 млрд кВт·ч недопроизведенной электроэнергии отнимает 0,15 процентного пункта ВВП.

"Дефицит электроэнергии остается одним из главных сдерживающих факторов для страны", – подчеркивает цифровой разум.

Для потребителей последствием разрушений и постоянных ремонтов модель называет давление на тарифы. На протяжении большей части 2027 года тарифы на услуги, регулируемые государством, в частности коммунальные, согласно этому прогнозу, могут быть более чем на 17% выше, чем годом ранее. Это оценка именно для регулируемых услуг: прогноз потребительской инфляции охватывает более широкий набор товаров и услуг.

Разрушение энергетической инфраструктуры и постоянные ремонты могут подтолкнуть коммунальные тарифы вверх Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Восстановление будет зависеть от темпов ремонта и работы портов

В прогнозе Chat GPT восстановление инфраструктуры будет происходить неравномерно. Там, где энергетики будут успевать завершать работы до следующей волны ударов, перебои с электричеством будут сокращаться. Для общин, где объекты будут подвергаться повторным повреждениям, модель описывает более сложный зимний сценарий: одновременные перебои с электроснабжением, отоплением и водой.

"В разных городах 2027 год может ощущаться совершенно по-разному", – ответил Chat GPT.

Масштаб долгосрочного восстановления модель объясняет совместной оценкой правительства Украины и Всемирного банка. По итогам 2025 года потребности энергетики в восстановлении оценивались почти в $91 млрд на десятилетие. Эта сумма касается многолетних потребностей отрасли, тогда как для прохождения зимы, согласно прогнозу Chat GPT, решающим будет то, будут ли ремонтные бригады успевать восстанавливать услуги между ударами.

От скорости ремонта электросетей будет зависеть, как часто будет прерываться электроснабжение Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Блокировка портов и разрушение предприятий

Gemini исходит из того, что порты Одессы будут работать со значительными ограничениями из-за рисков безопасности. Для железной дороги и других транспортных маршрутов модель прогнозирует повышенную нагрузку и риск отдельных повреждений. От состояния транспортной сети будет зависеть, насколько стабильно предприятия смогут отгружать продукцию.

Chat GPT также связывает расходы и выручку аграриев и промышленных предприятий с работой черноморских перевозок. Если перебои будут продолжаться, производители будут больше тратить на доставку и получать меньше дохода от экспорта. Даже несколько месяцев стабильной работы портов, по оценке Chat GPT, позволили бы предприятиям точнее планировать, когда они отгрузят продукцию и когда получат за нее деньги.

По мнению Gemini, разрушения в металлургии и тяжелой промышленности, которые эти отрасли понесли в 2026 году, ограничат их производственные возможности в начале 2027-го. Быстрого восстановления крупных объектов модель не ожидает: работы будут тормозить задержки международного финансирования и приостановка части частных инвестиционных проектов. Для предприятий это означает, что ослабление боевых действий само по себе не вернет утраченные мощности.

Повреждения промышленных объектов будут сдерживать производство в начале 2027 года Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рост цен и риски для ВВП

Для оценки экономики Chat GPT берет за основу октябрьский прогноз Национального банка Украины. После ожидаемого падения реального ВВП на 0,4% в 2026 году НБУ прогнозирует такой же по величине рост в 2027-м. В результате за два года экономика фактически вернется к уровню 2025-го. Часть прироста, по оценке модели, обеспечат оборонные заказы и ремонт критической инфраструктуры.

"Для людей в тылу самым ощутимым изменением могут стать цены: согласно прогнозу Нацбанка, они будут расти медленнее", – ответил Chat GPT.

ИИ напоминает, что НБУ ожидает замедления годовой инфляции с 12,5% в конце 2026 года до 7,3% в конце 2027-го. Для семей это означает более медленный темп подорожания: в декабре 2027 года потребительские цены в среднем все равно будут выше, чем в декабре 2026-го. Именно этим прогноз для семейного бюджета отличается от оценки ВВП: экономика почти не будет расти, а расходы на товары и услуги продолжат увеличиваться.

Самым благоприятным отклонением от базового прогноза Chat GPT называет устойчивое прекращение огня, которое охватит и удары по тылу. Для жителей общин первым ощутимым результатом стал бы отопительный сезон с меньшим числом перебоев. В таких условиях предприятия смогли бы планировать работу и поставки на несколько месяцев вперед, а не перестраивать графики из-за новых повреждений.

Худший сценарий в прогнозе модели – одновременное усиление ударов и задержка внешнего финансирования. В таком случае Украине пришлось бы увеличивать оборонные расходы и одновременно оплачивать срочные ремонты при менее предсказуемых поступлениях от партнеров. При таком сочетании даже скромный прирост реального ВВП, заложенный в базовый прогноз, окажется под угрозой.

Как сообщал "Телеграф", в феврале-марте 2027 года Украине может не хватить оборудования для ремонта критической инфраструктуры.