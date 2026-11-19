Вздутие банки, подтекание и ржавчина – повод отказаться от покупки

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В сети пользователь поделилась лайфхаком, как хранить рыбные консервы после открытия. Однако она допустила несколько ошибок.

Госпродпотребслужба советует хранить открытые консервы в холодильнике не дольше суток, если производитель не указал другой срок. И самое главное – переложить из металлической тары в другую.

"Ловите лайфхак от художницы по граффити", – говорится в сообщении.

Для нераскрытых банок подойдет сухой шкаф, куда не попадают прямые солнечные лучи. Поврежденные швы или деформация банки – тоже повод не покупать консервы. При хранении открытых банок происходит процесс окисления, поэтому лучше перекладывать все в стеклянные контейнеры.

Как видно на фото, лайфхак с консервой довольно неплохой, но все же лучше переложить рыбу в судок. Это не только убережет холодильник от запаха, но и не повлияет на безопасность продукта. Также рекомендуется пересыпать овощные консервы в судочек и герметично закрывать крышкой.

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