Экономист Алексей Кущ рассказал, почему Украине нужен быстрый рост после войны и как это повлияет на безопасность в будущем

Непопулярная у нас мысль.

Цивилизационный успех страны в среднесрочной перспективе будет зависеть не только от результатов войны. Здесь как в математике принцип "необходимо и достаточно". Завершение войны на приемлемых условиях отнесем к фактору "необходимо".

А что тогда "достаточно"? "Достаточно" — это десятилетний трек экономического развития Украины после войны по аналогии с развитием ФРГ после Второй мировой.

Обратимся к истории

З 1950 по 1960 год, ВВП Германии рос в среднем на 8% в год. Доходы населения за этот период увеличились на 70%. Безработица снизилась с 11% до рекордно малых 1,7%. В 1952 году Германия догнала по уровню ВВП Британию, а в 1955-м — Францию, то есть победителей в войне.

Почему трек роста Украины на уровне 8% в год после войны так важен для нас?

Украине нужно утроить номинал ВВП в долларе до уровня 500 млрд дол. Это позволит создать структурированный рынок труда и достаточное число хорошо оплачиваемых рабочих мест. То есть, позволит осуществить репатриацию части украинцев, которые уехали за рубеж.

Население страны в таком случае восстановится до 35 млн человек, как примерно сейчас в Польше. Подушевой доход превысит 15 тыс. дол в год, то есть Украина сможет войти в число стран с уровнем доходов выше средних. ВВП в 500 млрд дол — это 25 млрд дол на сектор обороны в год (5% ВВП).

Почему только 10 лет?

После войны Украина будет лишь несколько лет будет в фокусе международного внимания в контексте восстановления. Сам процесс восстановления экономики в целом и инфраструктуры в частности, идеальная стартовая позиция для запуска модели опережающего роста Харрода-Домара и большого толчка с выходом из ловушки (круга) бедности (модели Нурксе, Бруно Кнала и других).

Кстати, все эти модели были разработаны на примере роста европейских стран после Второй мировой войны. Эффект расширения ЕС и роста его рынка будет в ближайшие годы исчерпан. Европейская экономика входит в длительный цикл крайне медленных темпов роста (1-2%) с перманентной угрозой скатывания в рецессию.

Фактор внешней угрозы: Путин, скорее всего отвел ближайшее десятилетие на "решение украинского вопроса" (как он сам назвал нынешнюю войну). То есть даже после завершения этой войны, риск нового противостояния будет чрезвычайно высок.

Лишь высокий экономический потенциал и как производная от него — военно-технический потенциал, могут остановить РФ от дальнейшей агрессии. В какой-то мере страх остановки нынешней войны у части нашего общества — это подсознательное неверие в успешный экономический сценарий развития Украины после войны.

Отсюда и тезисы — "нельзя оставить эту войну детям", "если заморозить войну, она через несколько лет начнется вновь" и т.д.

В то же время еще Клаузевиц называл три причины завершения любой войны:

Ты не можешь победить. Враг может победить тебя. Победа может достаться слишком дорогой ценой (Пиррова победа).

Для принятия решения, достаточно лишь одной причины.

Как пример, можно вспомнить Израиль после Войны Судного дня в 1973 году. Именно экономический рост в 80-90-х и увеличение населения с 3 до 10 млн человек, с ростом ВВП и оборонного потенциала, сделали невозможным очередную войну с коалицией арабских стран и привели к подписанию мирных соглашений с Египтом и Иорданией.

О чем говорит опыт Израиля и Германии в контексте динамики их роста?

ФРГ сохранила качественную государственную бюрократию после Второй мировой войны (удивительно, но требования люстрации там были намного слабее, чем в Украине после майдана-2014). Германия сохранила ключевые технические и технологические компетенции своей национальной инженерии, просто переориентировала их на мирные рельсы.

Германия сохранила качество трудовых ресурсов и высокий уровень производительности труда, ставку на знания и добавочную стоимость. ФРГ сохранила высокую роль науки и качественного образования в модели экономики знаний.

Немецкие политические элиты, которые приняли бразды правления после власти нацистов, с порога отвергли аграрно-сырьевую модель плана Моргентау, предложенного США. В части развития предпринимательства была сделана ставка на раскрепощение и дерегуляцию. При этом, на макроуровне была сохранена значительная роль государства.

Израиль показал пример развития открытой страны и ее границ, с сохранением прав и свобод граждан даже в условиях военного положения. Это показывает путь возможного развития Украины после войны. Сильное государство на макроуровне и полное раскрепощение предпринимательства на микро.

Опора на остаточный научно-технический потенциал и технические компетенции национальной инженерии и навыки человеческого капитала. Аккумулирование ошметков прежнего интеллектуального и кадрового потенциала для управления страной. Отказ от сырьевой модели на уровне политической воли.

Новый общественный договор: страна свободных людей с открытыми границами и экономика свободных предпринимателей с раскрепощенной инициативой; примат прав Человека и человекоцентричная государственная политика.

Опасной альтернативой данного сценария может быть закрытие границ даже после войны, сохранение военного потенциала в режиме сжатой пружины (крайне медленная демобилизация по аналогии со сталинской демобилизацией после Второй мировой войны). Максимальное использование потенциала подрастающих поколений для нужд войны.

Передача на аутсорс западным партнерам производства оружия и боеприпасов, исключительно сырьевая модель экономики, которая выживает за счет внешней помощи, поступательное разрушение остатков инфраструктуры и деиндустриализация на фоне кризиса системы образования и науки.

Замораживание политических процессов, "вечное военное положение" как на Тайване при власти Гоминьдана. Что-то отдаленно напоминающее Сектор Газа, только без палестинской демографии.

Подобный сценарий для Украины очевидно не является стимулирующим развитие, так как у нас нет многочисленной молодежи как в Палестине и такой рождаемости и Украина — не изолированный остров как Тайвань, откуда можно было уплыть разве что в Китай.

Зато этот сценарий могут ошибочно воспринимать как достаточно простой в администрировании, в чем и заключается его опасность.

Но на мой взгляд, лишь высокая динамика экономического развития, репатриация населения, ставка на экономику знаний, науку и образование, может спасти нас от новой войны и сформировать позитивный сценарий будущего.

Источник: канал в Telegram Алексея Куща