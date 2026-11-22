В мэрии Краснодара заявили о якобы "отражении атаки беспилотников"

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В ночь на 22 ноября в Краснодарском крае заметили дым в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода. Перед этим прозвучал сигнал тревоги, а затем раздалось множество мощных взрывов.

Дым заметили и в самом Краснодаре – в районе военного городка Росгвардии. Об этом написал канал Exilenova+.

Что известно об Афипском НПЗ

О задымлении в районе завода сообщили местные источники. Канал Supernova+ передал сообщения об атаке на предприятие.

Афипский НПЗ перерабатывает нефть в Краснодарском крае. На предприятиях такого типа сырую нефть разделяют на фракции, из которых затем производят топливо и другие нефтепродукты.

На НПЗ из нефтяных фракций производят топливо и другие нефтепродукты Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Предприятие выпускает газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. В 2020 году завод переработал 4,927 млн тонн сырья и произвёл 2,02 млн т дизельного топлива, 1,093 млн тонн вакуумного газойля, 0,92 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн газового бензина. Продукцию завода преимущественно поставляют на экспорт.

Взрывы в Краснодаре

Дым был виден возле военного городка российской воинской части №3702. OSINT-каналы также сообщали о возгорании по адресу, где раньше размещалась воинская часть РФ, а сейчас находится Главное управление Росгвардии региона.

В мэрии Краснодара заявили об "отражении атаки беспилотников". Местный аэропорт временно ограничивал приём и выпуск самолётов.

В ночь на 22 ноября местные жители сообщали о запахе гари и публиковали фотографии задымления. В аэропорту Краснодара временно ограничивали приём и выпуск воздушных судов. Сирены передали сигнал "Внимание Всем", а в мэрии заявили об отражении атаки БПЛА. Власти не комментировали повреждения или задымление.

Как сообщал "Телеграф", 21 нояября в Калининградской области объявили воздушную тревогу, а в Балтийске взрывы прогремели в районе порта – сообщалось о тревоге и взрывах. Сначала власти назвали тревогу учебной, но менее чем через час сирены прозвучали снова и зафиксировали работу ПВО.