Кадры из Шэньчжэня обсуждали также американские блогеры и европейские политики

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Президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать дружеское отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. После теплой встречи в Китае Трамп опубликовал в Truth Social фотографию, на которой жмет руку главе Кремля, и подписал ее: "Мой друг". Этот жест возмутил украинцев и вызвал критику.

21 ноября Трамп разместил снимок в Truth Social. На фото он наклоняется к Путину и что-то шепчет ему на ухо во время рукопожатия. Над снимком крупными буквами написано My Friend ("Мой друг").

Трамп заявил, что личные контакты с лидерами помогают вести переговоры

Публикация появилась после саммита в китайском Шэньчжэне, где Трамп встретился с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Сергей Марченко, основатель рекрутингового агентства Borsch, блоггер, волонтер пишет, что администрация Трампа уже открто становится союзником России.

"Дружба двух поплавленных дедов выглядит как новая стратегия борьбы Трампа с демократами, которые после выборов контролируют обе палаты Конгресса. Теперь Трамп будет запугивать американских избирателей силой и могуществом россии и продавать себя, как единственное лицо, способное договориться с Путиным, потому что они же "друзья", — отметил он.

Украинские Telegram-каналы не оставили публикацию без внимания. Пользователи с сарказмом и возмущением отреагировали на демонстрацию дружбы Трампа с российским президентом.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко эмоционально прокомментировал происходящее:

"Уже не больно и не смешно. Уже просто отвратительно".

В сети также напоминают о коллаже, который американский президент опубликовал ранее: на нем он сопоставил встречу лидеров США, России и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

Трамп представил встречу лидеров США, России и Китая как параллель Ялтинской конференции

Бывшая народна депутатка Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook пишет, что Трамп все прекрасно знает и понимает, когда пишет, что Путин — его друг.

Трампа раскритиковали даже в США

Поступок американского президента вызвал неоднозначную реакцию и в самих Соединенных Штатах. Представители Демократической партии напомнили о войне России против Украины и преступлениях, в которых обвиняют российские власти.

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Путин несет ответственность за похищение десятков тысяч украинских детей, гибель мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре. Его заявление приводит The Independent.

Сенатор от Аризоны Марк Келли также выступил против дружеского обращения Трампа к российскому лидеру.

"Путин не мой друг. Он не твой друг. Он не друг этой страны. И когда президент Соединенных Штатов называет его так, это придает ему уверенности", – написал политик. Его слова приводит NBC News.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала Путина "кровавым военным преступником".

Трампа критиковали и республиканцы. Сенатор от Флориды Рик Скотт назвал российского президента бандитом, хотя и признал, что Трампу приходится взаимодействовать с ним по дипломатическим вопросам.

Как сообщал "Телеграф", после встреч Дональда Трампа с лидерами России и Китая в Шэньчжэне источник из Демократической партии оценил саммит как менее значимый, чем он мог бы быть в 2025 году, в разборе поездки Трампа. В том же материале отмечен риск для Киева: по оценке источника, в начале второго президентского срока Трампу было бы проще давить на Украину ради соглашения.