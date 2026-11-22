До трех отключений в сутки: какие графики действуют сегодня в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в воскресенье, 22 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 1,5 до 2,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
22 ноября в части областей действуют плановые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очередей, сообщило "Укрэнерго".
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Львовская область
Черкасская область
Николаевская область
Кировоградская область
Запорожская область
Николаевская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Ровенская область
Хмельницкая область
Черновицкая область
Черниговская область
Напомним, ранее Телеграф рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.