Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в воскресенье, 22 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 1,5 до 2,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".

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Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

22 ноября в части областей действуют плановые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2,5 очередей, сообщило "Укрэнерго".

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 22 ноября

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 22 ноября

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 22 ноября

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 22 ноября

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 22 ноября

Графики отключений в Черкасской области 22 ноября

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 22 ноября

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 22 ноября

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 22 ноября

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 22 ноября

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 22 ноября

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 22 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 22 ноября

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 22 ноября

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 22 ноября

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 22 ноября

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 22 ноября

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 22 ноября

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.