Общественный и политический деятель, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош — о референдумах и праве голосовать для граждан Украины

Все чаще слышу о том, что для решения будущего нашего государства нужно проводить какие-то референдумы…

Типа, это проявление прямой демократии.

То есть, за будущее нашей Украинской Нации будут голосовать уклонисты, трусы, "какаяразница", русскомирцы, московские попы со своими приходами и всякая другая антигосударственная сволочь.

А как подсчитать голоса десятков тысяч патриотов Украины, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу, независимость и суверенитет?

Равен ли голос Воина, который проливает свою кровь, во имя Украины, голосу твари, который переплывает Тису и убегает, бросая Матерь-Родину в жертву врагу?

Не стоит ли проводить Референдум только среди тех, кто действительно ведет бескомпромиссную борьбу с извечным врагом на фронте и в тылу, и для кого Украина больше всего?

Будем ли мы и дальше учитывать голоса поклонников "великой отечественной", "пушкина и булгакова", "русского языка", "вчк-огпу-нквд-кгб" и т.д.?

Следует ли допускать к голосованию коррупционеров, которые грабят Государство и являются соучастниками агрессии рашистов против Украины?

Вопросов много, а ответ один: "Долой всеобщее избирательное право!"

В нашем Государстве, после Войны, должны иметь право голосовать, выбирать и быть избранными только те Граждане, которые лояльны своей Родине и принимают то или иное участие в Войне за Независимость, как на фронте, так и в тылу…

Все остальные – неграждане и должны быть лишены голоса.

Опыт европейский. Пример государств Балтии – самый лучший.

Итак, прочь космополитическую демократию, да здравствует Национальное народовластие!

PS

Единство Нации – это не "обнимашки" врагов государственности и патриотов. Напротив, это бескомпромиссность, принципиальность и ответственность тех, кому не все равно, тех, кто душу и тело кладет за национальную свободу.

Единство Нации — это единение мужественных, мудрых и благородных, а не нравственных уродов, воров и трусов.

В единстве – сила!

Слава Украине!

Источник: пост Дмитрия Яроша в Facebook