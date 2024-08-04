Громадський та політичний діяч, колишній голова "Правого сектору" Дмитро Ярош – про референдуми та право голосувати для громадян України

Все частіше чую про те, що для вирішення майбутнього нашої Держави треба проводити якісь референдуми…

Типу, це прояв прямої демократії.

Тобто, за майбутнє нашої Української Нації будуть голосувати ухилянти, боягузи, "какаяразніца", русскомірци, московські попи зі своїми приходами та усіляка інша антидержавна наволоч.

А як підрахувати голоси десятків тисяч патріотів України, які віддали свої життя у боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет?

Чи дорівнює голос Воїна, який проливає свою кров, в імʼя України, голосу тварюки, який перепливає Тису і тікає, кидаючи Матір-Батьківщину на поталу ворогу?

Чи не варто проводити Референдум тільки серед тих, хто справді веде безкомпромісну боротьбу з одвічним ворогом на фронті та у тилу, і для кого Україна — понад усе?

Чи ми й далі будемо враховувати голоси прихильників "вєлікой отєчєствєной", "пушкіна і булгакова", "русского язика", "вчк-огпу-нквд-кгб" тощо?

Чи варто допускати до голосування корупціонерів, які грабують Державу і є співучасниками агресії рашистів проти України?

Питань багато, а відповідь одна: "Геть загальне виборче право!"

У нашій Державі, після Війни, мають мати право голосувати, обирати і бути обраними тільки ті Громадяни, які є лояльними до своєї Батьківщини та беруть ту чи іншу участь у Війні за Незалежність, як на фронті, так і в тилу…

Всі інші — негромадяни і мають бути позбавлені голосу.

Досвід європейський. Приклад держав Балтії — найкращий.

Отже, геть космополітичну демократію, хай живе Національне народовладдя!

P.S.

Єдність Нації — це не "обнімашки" ворогів державності та патріотів. Навпаки, це — безкомпромісність, принциповість та відповідальність тих, кому не все одно, тих, хто душу й тіло кладе за національну свободу.

Єдність Нації — це єднання мужніх, мудрих і шляхетних, а не моральних виродків, злодіїв та боягузів.

У єдності — сила!

Слава Україні!

Джерело: пост Дмитра Яроша у Facebook