Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь о разнице между украинцами и россиянами

Многие корреспонденты подчеркивают разницу между ними и нами: мол, у нас было волонтерство, добровольцы, помощь в эвакуации, вывоз домашних животных, баррикады, очереди в ТрО, митинги в оккупированных городах и т.д., а у них только нытье, жалобы и просьбы к царю, и каждый сам за себя.

Из этого делается вывод, что они какие-то недолюды, уникально неправильные.

Рискуя нарушить ваш душевный комфорт, должен вас разочаровать: они не уникальны, а очень типичны. Таковы все люди с доконвенционным (для знатоков эволюции мышления — условно "фиолетовым" и "красным") мышлением.

Есть понятие "круга солидарности", которое ввел Кристиан Вельзель, один из основателей Мирового исследования ценностей, кто для нас свои. В минимальном варианте это только я сам, следующий уровень — моя семья (забота о своих характерных и для животных механизмах такой заботы полностью биологические и хорошо описаны Робертом Сапольски). С развитием мышления круги солидарности расширяются, включая все больше и больше группы, вплоть до всех людей или даже шире всех живых существ. Вельзель предлагает 7 уровней кругов солидарности, Лене Андерсен и Томас Бьоркман – 10, но это второстепенные нюансы.

Так вот, на протяжении большей части человеческой истории подавляющая часть людей заботилась исключительно о нескольких ближайших людях вокруг себя. (Помню свой шок от чтения рассказа Джареда Даймонда, что в исследованных им "фиолетовых" сообществах нет даже элементарной солидарности за пределами семьи, вроде извлечь раненого).

Затем пришли Моисей, Конфуций, Будда, Христос, Мухаммед и несколько менее известных достойных людей и научили людей расширять свой круг солидарности — не безгранично, но до разумных размеров. Чтобы их послание более-менее распространилось, понадобилось еще полторы тысячи лет. И то подавляющее большинство людей оставалось в пределах малейшего, биологически обусловленного круга солидарности.

Ведь расти над собой тяжело и неприятно, но деградировать легко и поначалу даже очень приятно.

В результате тысячелетних усилий последователей вышеупомянутых Учителей и Пророков человечество досталось точке, когда конвенционным (нормативным, общепринятым) уровнем считается иметь круг солидарности шире конкретного сообщества, конкретных людей, которых всех знаешь лично, которых можно потрогать и обнять (моя деревня, моя деревня, моя деревня, моя рота, мой коллектив и т.д.), то есть уровень, когда круг солидарности включает воображаемое сообщество, всех членов которого ты не знаешь и не можешь знать: нация, религиозная конфессия, общество, социальное положение (казаки, рыцари) и т.д. (Другими словами, конвенционный уровень является отрезком от "синего" до "оранжевого" включительно). Очевидно, для этого нужно иметь абстрактное мышление потому, что без него трудно представить себе воображаемое сообщество (извините за тавтологию), в отличие от конкретного сообщества конкретных людей, которых нетрудно себе представить и без абстрактного мышления потому, что я их всех знаю и могу назвать по именам.

В сложном и меняющемся современном мире, где перемешаны люди разных социальных сословий, этнических происхождений и религиозных верований, конвенционной единицей является нация. Нация является классическим воображаемым сообществом, как показал Бенедикт Андерсон в одноименной книге: даже кто много путешествовал по Украине, все равно не видел большинство украинцев, не давил руку, не может назвать по именам. Нация существует в нашем коллективном сознании (коллективном представленном, по словам Роберта Кигана, — "в том, что между нашими головами", in over our heads; для знатоков — нижний левый квадрант) вместе с такими коллективными представленными, как деньги, бренды, право, культура, рынок, демократия, брак, праздники и будущее.

В последнее время, правда, некоторые философы говорят, что концепция нации устарела. Однако они не объясняют, откуда берется легитимность власти. Ведь ключевым признаком развитого общества является монополия на насилие, без которого жизнь, по Томасу Гоббсу, становится "бедной, отвратительной, жестокой и короткой". Люди каким-то образом соглашаются отдать приведение в порядок своей жизни Левиафану (государственной власти), источником легитимности которой в современном мире считают нацию — всех граждан своей страны. Отвергая концепт нации как "устаревший", мы, по сути, возвращаемся к единственно возможному другому концепту – монархической империи, где источником легитимности монарха является Мандат Неба (в европейской традиции – корона из рук Святого Папы, представляющая Небеса на земле). Итак, призывая нас вперед, эти философы тянут нас обратно, в империю, – спасибо, очень спасибо, мы там уже были. Отмечу только, что это классическая ошибка путаницы доконвенционного и постконвенционного, хорошо изученная интегральной философией.

Но это такое. Возвращаемся к россиянам. Подавляющее большинство их было на доконвенционных уровнях еще до того, как путинский режим систематически проводил политическую демобилизацию — то есть вытравливал остатки гражданской ответственности, давил остатки гражданского общества, объяснял людям, что от них ничего не зависит и ни за что не отвечают. Другими словами, погружал общество в прошлое. В этой работе стали помощными и тюремная культура (фильмы, книги и песни в ассортименте), и ручная религиозная организация, и централизация власти, и национализация прежде приватизированной промышленности, и замена идеологии ностальгией по прошлому с культом Сталина, Петра I и Ивана Грозного. (Классический "синий" постсовок уступил "красную" тюрьму размером со страну.)

Как вы помните, доконвенционным уровням соответствует минимальный круг солидарности, охватывающий конкретных хорошо знакомых мне людей (обычно в количестве от 1 до ~150, так называемое число Данбара). В таком случае в моей картине мира нет никого, кроме этих немногих близких людей, все остальные являются лишь недоступной мне абстракцией и выступают как "чужие", которых нужно бояться и ненавидеть, кроме монарха, которому нужно поклоняться, возлагая на него все надежды.

И таковы были почти все люди на протяжении почти всей истории человечества. Это не отклонение, это норма.

Отклонения – это мы с вами. Так, как мы с вами, живет, мыслит и чувствует 25-30% людей на планете, и я считаю эту оценку слишком оптимистичной.

Мы с вами достались туда, где мы есть, в результате 33-летнего хождения по пустыне (зачеркнута) попытка вскарабкаться на уровень цивилизованной жизни. Попытки часто слабого, неуверенного, но постоянного. Почему это произошло? Благодарим идеи национализма, которые дали нам воображаемое сообщество, которое мы считаем своим кругом солидарности, хотя и не видели никогда подавляющее большинство людей в этом сообществе. Несмотря на то, что нам мамы пели колыбельные на разных языках, потому что это не ключевой признак нации. Ключевой признак нации – это то, что она есть в наших головах.

А что россияне? Да ничего. Таковы они, потому что никуда не спешили развиваться, зато деградировали с удовольствием и легкой накипью в голове. Нация, как вы знаете, там не сложилась.

А что дальше? А дальше это устаревшее образование распадется, и разные его части начнут или не начнут свой путь, аналогичный пройденному нами. Лет через тридцать там будет с кем говорить.

А пока они такие, какие есть, и это норма. Плохая норма, а мы с вами – хорошее отклонение. И компания у нас лучше: европейцы, американцы, японцы, австралийцы и т.д. Чтобы это отклонение стало нормой, великие Учителя и Пророки и многочисленные последователи во многих поколениях положили свою жизнь. И вот человечество там, где есть, но это мало, недостаточно, неуверенно, нестабильно. Божьи мельницы мелеют медленно, но их колеса крутить нам, потому что больше на этой планете некому.

Источник: публикация Валерия Пекаря в Facebook.