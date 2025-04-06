Украина может сыграть на эгоизме Трампа: футуролог объяснил, как именно

Лучшим сценарием для него было бы то, что Украина отдала свои территории

Дональд Трамп руководствуется не интересами США, а собственными амбициями и устремлениями. Но Украина может на этом сыграть.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" на YouTube заявил футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Сначала он ответил на вопрос, чьи интересы преследует Дональд Трамп.

Комментируя тезис о том, что Трамп руководствуется исключительно американскими интересами, эксперт отметил: "Я не очень понимаю логику тех, кто говорит, что Трамп отстаивает интересы Америки. Какие это интересы Америки?

Основные течения в американской политике

По словам Длигача, на администрацию Трампа влияют около десяти разных сил, которые "растягивают" ее в разные стороны. Он выделил два основных течения в американской политике: "America First" и MAGA (Make America Great Again)".

"Интересы Америки, это интересы кого? Чего? Конвенционного бизнеса, традиционного, добывающего, или военно-промышленного, или, может быть, автомобильно-строительного? Нет. Это скорее такое несколько архаизированное, несколько консервативное представление о том, кто такой американец и как должна выглядеть Америка. Да, индустриализированная, да, христианская, да, с консервативными ценностями. И поэтому на эту волну работают и новые религиозные объединения, и многие старые политики в Штатах. Но есть другой вектор, вокруг которого концентрируется технологический современный бизнес, но там все очень по-разному. Там есть Тим Кук, или Цукерберг, или Безос, которые вынуждены подстраиваться под новые обстоятельства. А есть те, кто формируют тот новый мир, разрушая старый. Это Питер Тиль, Илон Маск и их представитель, фактически, играющий роль второго президента Соединенных Штатов Джей Вэнс. И сценарий, по которому он может стать президентом не через четыре года, а через два, в 27-м, он вполне реалистичен. Поэтому я не понимаю, о каких интересах Америки мы говорим, потому что это интересы различных групп", — говорит он.

Скриншот с интервью. На фото Андрей Длигач и ведущий You Tube Telegraf UA Юлия Закирова

Украина может сыграть на них

Эксперт подчеркнул, что Украина может найти понимание с разными американскими группами влияния, кроме наиболее консервативных.

"Украина переживает Ренессанс. Мы идем в модерн, мы становимся открытыми, мы преодолеваем гендерное неравенство и гендерные стереотипы. Мы становимся меньшими совками и большими протестантами в хорошем смысле. Не протестантами консервативного толка, которые сейчас получили силу в Соединенных Штатах Америки, а православными протестантами, более похожими на тот протестантизм, который есть в Северной Европе, например. Тем более, что исследования указывают, что именно такие страны и достигают наибольшего прорыва благодаря большей либерализованности, большим свободам и экономическим, и творческим, и предпринимательским, и частным", — отметил он.

Трампу важно быть победителем в переговорах

По мнению аналитика, для Трампа "критически важно быть победителем в переговорах" и лучшим сценарием для него было бы то, что Украина отдала свои территории. Длигач говорит, что тогда президент США поставил бы заметку, что мир установил.

"Такой формат мира точно не дал бы Трампу Нобелевскую премию, потому что это было бы не о мире, а это было бы фактически военное поражение, или политическое поражение одной из историй. И это была бы полупобеда для Трампа", — отметил футуролог.

Скриншот с интервью. На фото Андрей Длигач

Однако он считает, что реальной победой для президента США может быть ситуация, при которой в союзе с Украиной Трамп заставляет Россию пойти на выполнение международных обязательств: освободить территории, согласиться на выплату репараций и провести демократические преобразования.

"Но боюсь, что так не видят в администрации Трампа развитие событий. Потому что еще может Украина предложить Трампу? Редко земельные металлы, энергетические ресурсы, площадка по отношению к Европе, какая-то новая военная, политическая. Я думаю, что здесь намного сильнее роль, которую может сыграть Украина", — подытожил Андрей Длигач.