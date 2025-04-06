"Арсенал" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Англии

Во вторник, 8 апреля, английский и испанский гранды сыграют первую четвертьфинальную дуэль в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Реал".

В прямом эфире в Украине игра "Арсенал" — "Реал" будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Арсенал" — "Реал" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Напомним, "Арсенал" занял 3-е место на основном этапе ЛЧ, "Реал" стала лишь 11-м. В итоге Сливочным пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб с легкостью прошел Горожан.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" в серии послематчевых пенальти обыграл "Атлетико", а "Арсенал" без проблем прошел ПСВ. Добавим, что победитель дуэли "Арсенал" — "Реал" в полуфинале главного еврокубка сыграет с победителем противостояния ПСЖ — "Астон Вилла".