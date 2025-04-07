Праздник 7 апреля: что нельзя делать, чтобы не случилось плохое

Погода сегодня укажет, будет ли урожай в этом году

В понедельник, 7 апреля, по новому стилю, верующие вспоминают преподобного Георгия исповедника, мученика Руфина диакона и преподобного Серапиона Синдонита. Ранее святых чествовали 20 апреля.

Георгий появился на свет в Сирии в VII веке. С юных лет парень решил посвятить жизнь Господу и впоследствии принял монашество. Его преследовали язычники, однако он оставался верен христианской вере. Впоследствии Георгия избрали митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Он строил храмы и помогал нуждающимся. В 815 году Георгий вернулся в Сирию, где умер.

Диакон Руфин подвергся преследованиям со стороны императора Максимиана. Его заключили в тюрьму в Синопе на берегу Черного моря. В Руфин в тюрьму приходила и мученица Акелина, которую тоже посадили за решетку. Там ему удалось обратить в христианство 200 человек. Всех верующих убили мечом по указанию Максимилиана.

Египетский монах преподобный Серапион жил в V веке. Его называли синдонитом, поскольку он обычно носил плотную одежду — синдон. У мужчины не было жилья и что есть. Несмотря на это, отдавал свою порванную одежду и находивший хлеб нуждающимся. Также Серапион стал рабом, чтобы обратить в христианство греческого актера.

Традиции и приметы 7 апреля

В этот день просят святых о скором выздоровлении от болезней, покровительстве от злого и сопровождении во всех делах. Также выражают благодарность за то, что есть.

Увидели в небе птиц — скоро будет холодно.

Теплое утро этого дня – такая погода продержится до конца весны.

Ночью много звезд — ждите большого урожая.

Что нельзя делать 7 апреля

Запрещено есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца, ведь идет пост.

Нельзя устраивать праздники и гуляния.

Не стоит смотреть через окно, потому что может произойти беда.

Не думайте о плохом, чтобы не привлечь это.

Именины 7 апреля

В этот день День ангела отмечают Георгий (Юрий), Юстина и Мария.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и не стоит есть в Великий пост. Осталось еще 2 недели ограничений в еде.