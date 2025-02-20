"Хитрая" цель для ПВО: что известно о ракетах "Калибр", которыми обстреливают Украину (фото, видео)

Крылатые ракеты "Калибр" применялись российскими войсками с первого дня вторжения России на Украину.

Среди большого количества разных типов ракет, которые российские войска задействуют для атак по Украине, есть, в том числе, и "Калибры". Они могут маневрировать и лететь на низкой высоте, что делает их сложной целью для ПВО. Однако даже несмотря на это, защитники украинского неба успешно сбивали эти ракеты.

За время полномасштабной войны в Украине враг неоднократно применял данный вид вооружения как в массированных атаках, так и в одиночных. Один из самых масштабных запусков за одну атаку — более 85 "Калибров". Что важно — именно такое количество сбили ПВО.

Применение ракет "Калибр" Россией по Украине

2 января 2024 российскими войсками была устроена массированная атака. В ней задействовали три ракеты "Калибр". Они были уничтожены силами ПВО.

15 февраля 2024 враг устроил массированную атаку по Украине и применил, в том числе, две ракеты "Калибр". Их сбили.

6 апреля 2024 россияне совершили комбинированную атаку и применили 1 ракету "Калибр". Ее уничтожили силы ПВО.

27 июня во время ночной атаки Россия выпустила 4 "Калибра" из северо-восточной части акватории Черного моря. ПВО сбили все цели.

8 июля 2024 в ходе комбинированной атаки россияне использовали "Калибры". В частности, атаковали столицу.

4 сентября противник атаковал "Калибрами" Кривой Рог.

17 ноября во время массированной атаки по Украине враг применял также и "Калибры". Тогда украинская ПВО сбила 85 "Калибров" и X-101. В целом было выпущено 101 ракета.

13 декабря 2024 россияне нанесли массированный удар по Украине, использовав 93 ракеты, среди которых – крылатые ракеты "Калибр".

15 января 2025 года россияне устроили комбинированную атаку по Украине, в ходе которой задействовали, в том числе, четыре ракеты "Калибр". Из них три были уничтожены.

20 февраля 2025 года враг атаковал Харьковщину баллистикой и "Калибрами".

Отметим, что в этом перечне перечислены далеко не все атаки ракетами "Калибр" по Украине. На самом деле, за время полномасштабной войны в Украине их было намного больше.

Крылатые ракеты "Калибр" применялись российскими войсками с первого дня вторжения России на Украину. В начале вторжения удары в основном наносились с кораблей и, вероятно, подводных лодок ВМФ России, находящиеся за пределами зон поражения украинского вооружения по ключевым целям, таким как пункты управления и контроля, авиабазы и батареи ПВО, объекты критической инфраструктуры. В первый день было запущено не менее 30 ракет, главной целью которых являлось ослабление украинской обороны.

Особенности ракет "Калибр"

Ракеты семейства "Калибр" были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ "Новатор" стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и конкурса противокорабельных ракет "Альфа" (ОКР "Бирюза").Это просто калька с американской крылатой ракеты Tomahawk.

Впервые ракеты представили в Московской области РФ в 1993 году. Они были разработаны для вооружения кораблей и подлодок. Предназначение "Калибров" — поражение наземных, морских, подводных и надводных целей.

Ракета оснащена 450-килограммовой фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва. Кроме того, есть вариант с кассетной боевой частью, укомплектованной осколочными, фугасными или кумулятивными элементами.

"Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км, а главная опасность этой ракеты — скорость, достигающая 180-240 м/с.

Эта ракета идет на малых высотах и способна маневрировать с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Поражать вражеские цели "Калибры" могут на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров, но в экспортных модификациях дальность ограничена до 300 километров.

Технические характеристики "Калибров"

Длина: 6,2 м

Диагональ: 0,53 м

Размах крыльев: 2,43 м

Масса: 1 770 кг

Масса БЧ: 450 кг

Скорость: 980 км/ч

Дальность: <1 500 км

Крылатые ракеты семейства "Калибр" могут быть запущены с ряда разных пусковых платформ. В частности, российские подлодки: проекта 877 "Палтус", проекта 677 "Лада" class, проекта 971 "Щука-Б", проекта 885 "Ясень" и проекта 955 "Борей".

Также ракетами семейства Калибр вооружены российские военные корабли: фрегаты проекта 22350, фрегаты проекта 11356 и ракетные корабли проекта 11661. Российские военные корабли с меньшим тоннажем, в частности: корветы проекта 20385, малые артиллерийские корабли проекта 21630, вторая партия корветов проекта 20380 также служат пусковыми платформами для ракет.

Запуск "Калибра"

На вооружении России имеются:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подводных лодок;

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей;

мобильные ракетные комплексы Калибр-М;

комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А.

Сколько у России осталось "Калибров"

В сентябре 2024 года издание Forbes опубликовало статью, в котором указало, что на вооружении российских войск есть 350 ракет "Калибр".

При этом было отмечено, что враг продолжает активно их выпускать. Каждый месяц производство достигает 30-40 новых ракет этого типа.

К слову, в декабре 2022 года в официальном Telegram-канале Министерства обороны России было опубликовано странное сообщение в виде картинки с надписью. На ней ведомство написало следующее: "Калибры" не закончатся никогда".

При этом уже через месяц в сеть слили обращение на имя генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, в котором говорится о невозможности "выполнить обязательства контракта с минобороны России на текущий год". Речь шла о том, что те самые хваленые и "бесконечные" ракеты "Калибр" больше не могут выпускать в прежнем объеме из-за недостаточных запасов комплектующих.

Ракета "Калибр"

Цена запуска ракеты "Калибр"

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долларов.

При этом, некоторые российские СМИ распространяют информацию о том, что стоимость такой ракеты составляет якобы 300 тысяч долларов.

В то же время Defence Express пишет, что Forbs не раскрыл методологию оценки стоимости ракет. А единственная цифра, имеющая известное происхождение, "стоимость" ракеты "Калибр" в 6,5 млн. долларов за единицу. По словам издания, источником этой информации, вероятно, стали сведения о контракте РФ и Индии в 2006 году, согласно которому 28 ракет Klub-S 3M-14E (экспортная версия "Калибра") обошлись в 184 млн долларов. То есть как раз выходит по 6,5 млн долларов за единицу.

Отмечается, что это общая стоимость контракта, в который заложены и сопутствующие услуги. Более того, это экспортный контракт, в котором ценник зависит исключительно от аппетитов "Рособоронэкспорта" и размера откатов для "инозаказчика". Таким образом, в реальности ракета может стоить намного дешевле

Издание предполагает, что стоимость этой ракеты может составлять до 1 млн долларов.

Ракета "Калибр". Коллаж: УНИАН

ПВО против ракет "Калибр"

Как уже было указано в разделе особенностей ракеты, "Калибр" может лететь на низкой высоте и становится буквально незаметным для ПВО.

Такая способность предоставляет этой ракете возможность маневрировать вблизи поверхности воды или территории для избежания обнаружения и снижения вероятности привлечения противовоздушных оборонительных систем.

При этом, имеющиеся у Украины системы противовоздушной обороны позволяют сбивать "Калибры". Делать это может как С-300, так и ЗРК Patriot или французская система SAMP/T.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в чем особенности "неуловимой" российской ракеты "Кинжал", которую используют для атак по Украине. Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО. Пуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. К слову, Россия запускает эти ракеты по Украине как во время массированных атак, так и во время одиночных.

Что интересно, согласно некоторым оценкам, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" в действительности не является гиперзвуковым оружием, фактически представляя собой аэробаллистическую ракету (баллистическую ракету воздушного базирования).

Также важным моментом является тот факт, что из воздушного пространства России "Кинжал" может достичь территории Украины за считанные минуты — в зависимости от того, откуда был осуществлен пуск и куда именно направляется ракета.