Ющенко получил новую должность? Житомирские подростки удивили своими знаниями по истории (видео)

"Телеграф" рассказывает биографию бывшего президента Украины

Виктор Ющенко был третьим президентом Украины после провозглашения Независимости. Однако есть люди, которые его не знают, как, например, в Житомире.

Ющенко сравнивали с президентом США Дональдом Трампом и даже президентом Новой Зеландии. Соответствующее видео парят в социальных сетях.

Парень подошел к подросткам и показал фото Виктора Ющенко. Девушки, которые отвечали на вопросы назвали его Дональдом Трампом. Более того успели даже обругать бывшего президента.

Остальные ребята ответили, что это президент Новой Зеландии. Хотя Новой Зеландией формально правит король Чарльз III, являющийся монархом страны как части Содружества наций. Однако на практике страна парламентской демократии, и фактическое управление создается премьер-министром и правительством. По состоянию на 6 апреля 2025 года премьер-министром Новой Зеландии является Кристофер Лаксон, лидер Национальной партии, занявший этот пост после выборов в октябре 2023 года. Король представлен в Новой Зеландии генерал-губернатором, выполняющим церемониальные и конституционные функции. В настоящее время генерал-губернатором является Синди Киро (ее полное имя — Дама Синди Киро), вступившая в должность 21 октября 2021 года.

Реакция украинцев не заставила долго ждать. Пользователи сети написали свое мнение.

Виктор Ющенко — кто он такой, биография

Виктор Ющенко – украинский политик и государственный деятель, который вошел в историю как третий Президент Украины (с 23 января 2005 года по 25 февраля 2010 года). Родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области в семье сельских учителей. Получил экономическое образование в Тернопольском финансово-экономическом институте (1975 год) и стал кандидатом экономических наук.

Свою карьеру Ющенко открыл в банковской сфере, работая в Госбанке СССР, а в 1993-1999 годах возглавлял Национальный банк Украины. Под руководством его была проведена денежная реформа, введенная в обращение гривны и созданы основы современной финансовой системы страны. В 1999-2001 годах он занимал должность премьер-министра Украины при президентстве Леонида Кучме, завоевав репутацию реформатора и одного из самых популярных политиков того времени.

Ющенко стал ключевой фигурой Оранжевой революции 2004 года – массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах, где его соперником был Виктор Янукович. Победа Ющенко в ответном туре голосования ознаменовала поворот Украины к демократическим ценностям и европейской интеграции. Во время предвыборной кампании он пережил отравление диоксином, что вызвало значительный международный резонанс и изменило его внешность, но не прекратило его политическую деятельность.

Как президент, Ющенко стремился интегрировать Украину в ЕС и НАТО, поддерживать развитие украинской культуры и исторической памяти, в частности, память о Голодоморе. После завершения президентского срока в 2010 году он отошел от активной политики, основав Институт Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Сегодня он проживает в Украине, занимается общественной деятельностью и остается символом демократических перемен в истории страны.

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