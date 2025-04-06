На стадионе "Шахтера" в Донецке вырос лес (фото)
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Оккупанты принесли на Донбасс лишь разрушения
11 лет российской оккупации привели к опустошению не только "Донбасс Арены", но и других спортивных сооружений Донецка. В сети появились фото стадиона "Шахтер", где команда с одноименным названием базировалась до 2004 года.
Снимки опубликовал в telegram украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он отметил, что за время оккупации на спортивной арене вырос целый лес.
"Донецк. Стадион "Шахтер". Когда-то мы приходили сюда с друзьями смотреть футбол…
За 11 лет русского мира на стадионе успел вырасти целый лес", — написал Казанский.
Справка: Стадион "Шахтер" — многофункциональный стадион в Донецке. Открыт 5 сентября 1936 года.
Именно здесь в октябре 1995 года произошло убийство влиятельного донецкого авторитета, президента "Шахтера" Ахатя Брагина. После его убийства на стадионе размещался радиорынок. В 2000 году объект реконструировали и установили индивидуальные пластиковые сиденья, трибуны вмещала свыше 30 000 человек. "Шахтер" играл здесь до 2004 года, после чего переехал на РСК "Олимпийский".
Напомним, "Шахтер" в последнем матче разгромил "Верес" (3:0), команда идет на третьем месте в чемпионате Украины. Кроме того, Горняки недавно вышли в полуфинал Кубка Украины.