За день до "Рамштайна": Британия соберет встречу по поводу миротворцев для Украины

Всего в Коалиции уже 30 стран

Следующая встреча стран "Коалиции желающих", которая ставит целью обеспечения длительного стабильного мира в Украине, пройдет 10 апреля. Заседание пройдет в Брюсселе за день до встречи в формате "Рамштайн".

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Сообщение было обнародовано после завершения встречи начальников штабов Британии и Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Великобритания и Франция соберут министров обороны стран коалиции, чтобы обсудить следующие этапы планирования поддержки мер безопасности, которые потребуются для предотвращения дальнейшей российской агрессии", — сказано в сообщении.

Согласно информации, встреча пройдет в четверг, 10 апреля. В Лондоне также отметили, что в "Коалицию желающих" войдут 30 стран.

"Великобритания решительно поддерживает Украину и мы выступаем за справедливый и прочный мир. На наших встречах обсуждались вопросы о том, как мы можем использовать внушительный потенциал украинской армии и поставить ее в максимально выгодное положение для сдерживания российской агрессии", — рассказал начальник штаба обороны Британии Тони Радакин.

Хотя прямо в тексте сообщения не указано, что на встречах обсуждается тема миротворцев, однако это по сути подтвердил Зеленский после встречи в Киеве 5 апреля.

"Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море. А также противовоздушную оборону. И некоторые еще деликатные вещи", — сообщал он.

Как известно, "Коалиция желающих" или "Коалиция решительных" — это объединение стран Европы и нескольких стран за ее пределами, которые обещают помощь Украине в борьбе с российским агрессором. Главная тема, которая обсуждается в ее рамках, это вопрос введения западных миротворцев на украинскую территорию после завершения российского вторжения или после достижения прекращения огня.