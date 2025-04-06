Нардепы-беглецы Куницкий и Дмитрук подали декларации: там даже есть зарплата от Верховной Рады

Нардепы сбежали еще в прошлом году

Нардепы-беглецы Александр Куницкий и Артем Дмитрук (оба попали в Раду от "Слуги народа") подали декларации. В них они даже указали свою зарплату, хотя она и оказалась меньше, чем у коллег.

Об этом в эфире Киев 24 сообщила парламентский аналитик "Чесно" София Лазарова. Она отметила, что ей стало интересно, подавали ли декларации политики, которые пребывают в розыске или сбежали за границу.

"Александр Куницкий и Артем Дмитрук декларации подали, хотя за информацией расследователей не находятся в Украине и, по информации Верховной Рады, давно не посещали заседания. Но декларации подали, и даже там есть пункт о полученной зарплате", — сказала она.

Лазарова отметила, что у этих парламентариев зарплата оказалась ниже, чем у коллег. Аналитик предположила, что им перестали платить, когда они перестали приходить в парламент.

В то же время некоторые нардепы, которые пребывают в розыске МВД декларации подавать не стали. Речь идет о Ярославе Дубневиче ("За Будущее") и Андрее Одарченко ("Слуга народа").

Согласно данным НАПК, Куницкий получил в 2024 году более 500 тысяч гривен зарплаты нардепа, сообщения о его бегстве появились в ноябре 2024 года. Дмитрук заработал 468 тысяч, но и сбежал он еще в конце августа.

Доходы Куницкого

Доходы Дмитрука

Как сообщалось ранее, Дмитрук на днях засветился на российской конференции, где он благодарил экс-премьера Николая Азарова, который вместе с президентом-беглецом Виктором Януковичем скрывается в России, за "последовательную позицию по Украине и мирному урегулированию вопроса".