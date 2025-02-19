Такой ударили по "Охматдету": что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми атакуют Украину (фото)

Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели

Одним из видов ракет, которыми россияне атакуют Украину, являются Х-101. Они входят в число самых дорогих ракет, которые производит РФ и, к тому же, в них используется иностранная "начинка". Несмотря на этот факт, их производство продолжается, хотя уже не в таких быстрых темпах из-за перекрытия поставок деталей.

За последний год Россия нередко использовала эти ракеты в массированных и одиночных атаках по Украине. В том числе, именно ракету Х-101 применяли в обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве. Об этом свидетельствуют кадры, на которых видно, как российская ракета летит в больницу, а также обломки, найденные позже на месте трагедии.

Применение ракет Х-101 Россией по Украине

1 февраля 2025 года россияне осуществила пуск 8 ракет Х-101/Х-55 с самолетов Ту-95 во время атаки. пВ небо были подняты 6 бортов Ту-95 и 4 борта Ту-22м3 с ракетами.

15 января 2025 года было выпущено 27 ракет Х-101 и Х-555 во время комбинированной атаки по энергетической инфраструктуре Украины. 23 ракеты удалось уничтожить силам ПВО.

13 декабря 2024 россияне осуществили массированную ракетную атаку по украинской энергетике, суммарно применив 93 ракеты, среди которых – Х-101.

21 ноября 2024 Россия атаковала Украину ракетами типа Х-101. Всего враг осуществил пуски 7 ракет из района Волгоградской области. Воздушные силы сбили 6 из них.

17 ноября 2024 года враг совершил массированную атаку по Украине с применением этих ракет.

13 ноября 2024 года россияне нанесли удар по Украине ракетами разных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками. 2 крылатые ракеты Х-101 они запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание двух этих ракет.

4 сентября 2024 года была атака ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. Все цели были выпущены на Львов. Утром в городе прогремели взрывы, работала ПВО. В результате падения обломков ракет повреждены дома в центральной части города.

2 сентября 2024 также россияне совершили атаку по Украине с применением этих ракет.

27 августа 2024 утром украинские защитники неба сбили 5 из 5 ракет Х-101, которые россияне запустили из Волгоградской области России.

26 августа 2024 года россияне выпустили по Украине 77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря. Всего в тот день враг использовал 127 различных ракет, Воздушным силам удалось ликвидировать 102 цели.

8 июля 2024 ночью было выпущено по Украине четыре ракеты. Утром враг повторил атаку, запустив еще 13 ракет. 11 удалось перехватить, 1 попала в больницу "Охматдет" в Киеве. В результате удара погибли двое работников больницы и получили ранения семь человек, из которых двое детей – пациентов больницы.

7 июня во время массированного ракетного обстрела Россия применила крылатую ракету Х-101 с кассетной боевой частью. Ранее, кассетная боевая часть дозвуковой ракеты имела только Х-59. Это была уже четвертая модификация этой ракеты, примененная в течение войны.

Отметим, что это далеко не все атаки по Украине, в которых россияне применяли крылатые ракеты Х-101. На самом деле противник начал запускать их еще с 2022 года. Выше приведены примеры таких ударов за последнее время.

Что это за ракеты Х-101

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух — земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро "Радуга". Имеет индекс Х-102 для версии ядерной боеголовки.

Проектирование ракеты началось в конце 1980-х годов, а полноценная разработка началась в 1995 году. Ракета достигла начальной эксплуатационной готовности к августу 2003 года, а на вооружение поступила в 2012 году.

Впервые эту ракету использовали в боевых условиях в 2015 году в Сирии.

В начале мая 2024 года в Минобороны Великобритании заявили, что Россия модернизировала крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и установила на них дополнительную вторую боеголовку, предназначенную для увеличения радиуса поражения цели обломками.

По результатам испытаний ракета имеет круговое вероятное отклонение (КИО) 7 м на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м.

К слову, большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели.

Х-101 под крылом Ту-95МСМ. Фото: Википедия

Технические характеристики ракеты Х-101

Носители: Ту-160, Ту-95МС;

Класс: воздух – земля;

Скорость полета ракеты – до 720 километров в час;

Максимальная дальность: до 5 500 километров;

Общий вес: примерно 2 400 килограммов;

Профиль полёта: изменяемый;

Высота профиля полёта; мизменяемый от 30—70 до 10 000;

Вес боевой части: до 960 килограммов;

Длина: 7,4 метра;

Инерционная система с оптико-электронной коррекцией, в конечном участке – самонаведение;

Навигация: на основе системы ГЛОНАСС.

В ходе полномасштабной войны было обнаружено несколько "версий" ракеты со следующими особенностями:

версия 1.0 имеет оптику с одной линзой;

версия 2.0 имеет оптику с тремя линзами, оснащена бортовой станцией РЭБ и системой отстрела диполей;

версия 3.0 имеет двойную боевую часть;

версия 4.0 имеет двойную кассетную боевую часть.

Ракета использует комбинированную систему наведения. Поначалу это инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а на конечном участке работает головка самонаведения. Инерционная система наведения – базовая для ракеты Х-101 — заключается в том, что ракета знает свои точные координаты во время пуска, а затем вычисляет свое положение исходя из расчетов скорости, времени, курса и других параметров.

Ракета Х-101. Фото: Википедия

Кто запускает ракеты Х-101 по Украине

Запуском этих ракет по Украине занимаются российские лётчики воздушно-космических сил России. В Главном управлении разведки Украины в 2022 году установили данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Их личный составе привлекался к нанесению ракетных ударов с Ту-22М2 и Ту-22М2 Х-555, Х-101 по Украине.

В то же время, OSINT-расследователи представили имена не только исполнителей, но и тех, кто отвечает за пуски ракет и обстрелы Украины.

Наведением ракет занимается подразделение Главного вычислительного центра ВС России. Он состоит из 3 команд, каждая из которых программирует траектории конкретного типа ракет.

За пуски отвечали следующие россияне:

Артём Чернов;

Алексей Бетехтин;

Андрей Иванютин;

Антон Чуликов;

Ольга Письмовская;

Павел Васильев;

Алексей Волков;

Антон Шатун;

Станислав Минков.

Ракета Х-101

Х-101 и ядерный заряд

У этой крылатой ракеты есть ядерный вариант — Х-102.

Х-102 — крылатая ракета с термоядерной боеголовкой. По различным источникам, Х-102 имеет боеголовку мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны. Проходила испытания в конце 2018 года на ракетном полигоне Пембой.

В ходе ударов по Украине россияне использовали родственную Х-101 ракету воздушного базирования Х-55. Она имела имитатор ядерной боевой части, простую болванку.

Цена ракет Х-101

Ракета Х-101 является одной из самых дорогих, которые производятся в России.

Ее стоимость составляет 13 млн долларов за одну единицу. Стоит отметить, что она более чем в два раза дороже известных "Калибров" и "Искандеров", которые также используют в атаках против Украины.

В 2023 году эксперты обнаружили в фрагменте Х-101 около 16 западных деталей и микросхем гражданского назначения, в том числе швейцарской компании STMicroelectronics и американских производителей Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Всего, по оценкам экспертов, в ракетах Х-101 может быть около 50 компонентов западного производства.

Сколько у России осталось ракет Х-101

По состоянию на ноябрь 2024 года у России на вооружении было примерно 300 ракет Х-101. Такую информацию публиковало издание NV, ссылаясь на собственные источники в Силах обороны.

По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40 — 50 единиц таких ракет ежемесячно.

Также, согласно информации ГУР, по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину у России было на вооружении 440 ракет типа Х-101.

ПВО против Х-101

Украиские ПВО могут бороться с этими ракетами и успешно их перехватывали. Дело в том, что их запускают издалека и благодаря этому есть время подготовится к их подлету.

За длительное время полномасштабной войны в Украине было учтено много факторов и деталей, которые помогают сбивать вражеские цели. Нередко россияне меняют стратегии, чтобы сбить их ракеты было сложнее.

На ноябрь 2022 года около половины запущенных Х-101 перехватывались и уничтожались в воздухе украинскими силами. Западные ЗРК, которые были поставлены Украине, показали высокую эффективность против крылатых ракет, включая X-101.

С начала 2024 года и по 8 мая россияне запустили по Украине 364 крылатые ракеты типов Х-101/Х-555/Х-55, осуществив 13 массированных обстрелов. Самой масштабной из них стала атака 2 января, когда было применено сразу 70 ракет. Силам ПВО за это время удалось сбить 294 вражеские ракеты. То есть процент уничтожения этих крылатых ракет составляет 80,7%.

Несмотря на блестящую работу ПВО в украинском небе, есть еще один способ сделать так, чтобы пусков этих ракет стало намного меньше. Речь идет о превентивных ударах по территории России, в частности по аэродромам, где базируются самолеты-бомбардировщики, способные запускать Х-101 и другие ракеты.

Так, например, 5 декабря 2022 года была совершена атака по российским аэродромам Дягилево и Энгельс под Рязанью и Саратовом соответственно. Это были места базирования самолетов российской стратегической авиации – представителей "ядерной триады". Именно туда ударили неизвестные беспилотники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракетах Х-22 и Х-32, которыми РФ бьет по Украине. Удары такими ракетами привели к множествам трагедий в Украине, поскольку россияне без разбора запускают их, в частности, по мирному населению. При этом следует добавить, что РФ используется их не так часто в сравнении с другими видами. Они крайне опасны и разрушительны, а сбить их довольно сложно из-за большой скорости полета.

Отметим, что точность этой ракеты – около 50% запущенных боеголовок попадают в радиусе 600 метров от установленной цели. Поскольку она была создана для поражения морских целей, то для эффективного поражения наземных целей данная ракета не подходит.