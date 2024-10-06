Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий объяснил, что украинцам нужно знать про выборы в США. По его словам, там борьба до сих пор идет вокруг 1-2% поддержки и ни один из кандидатов не может считаться явным лидером в этой президентской гонке. Такое положение вещей должно мотивировать украинское правительство решить все вопросы, которые зависят от США, до 5 ноября

До выборов в США меньше месяца, но борьба до сих пор идет вокруг 1-2% поддержки. Или, в терминах американской избирательной системы, вокруг 1-2 голосов избирателей (условно сейчас вроде насчитывают 270 за Харрис против 268 за Трампа, но это действительно очень условно).

В неопределенных штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне и Северной Каролине — разрыв между Трампом и Харрис так и колеблется в пределах 0,5-1,5%. То есть, в пределах статистической погрешности. То есть, то, что Харрис как бы обходит Трампа в 4-х из этих 7 штатов, на практике почти ничего не значит.

Харрис сейчас в целом обходит Трампа на 2,5% в общенациональных опросах, увеличилась ее поддержка среди мужчин, избирателей с высшим образованием и старшего поколения. Но "чистой" победы Харрис с таким разрывом точно не будет. Да и сама перспектива победы до сих пор под вопросом.

С таким сомнительным равновесием вполне возможны судебные иски после обнародования результатов голосования. И выступления избирателей, которые не признают победу той или иной стороны. Будет ли у 78-летнего Трампа силы и вдохновение вновь побудить к бунту в Капитолии — неизвестно.

Но для нас все это означает одно: у Америки не будет возможности обращать внимание на наши проблемы минимум до января-февраля 2025 года. Итак, должны все, что только зависит от США, решить до 5 ноября. И за это же время перенести все остальное в формат взаимодействия с Европой, без Америки (если победит Трамп, он вполне может резко ограничить активность США в НАТО; и кто бы ни победил, проблему Украины все равно попытаются максимально перевесить на ЕС).

Источник: пост Голобуцкого в Фейсбуке