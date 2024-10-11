Кадыров подвергает сомнению авторитет Путина, чем закончится противостояние

Журналист и народный депутат Украины 8-го созыва о конфликте между Рамзаном Кадыровым и российскими элитами из-за контроля над компанией Wildberries

Кровная месть Кадырова. Что это значит для российских элит

Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору от Дагестана, лезгину по национальности, Сулейману Керимову. Причина мести — будто заказанное убийство Кадырова. Реальная причина – как будет поделена компания Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов в РФ.

1. Керимов в свое время прямо намекнул, что эту компанию ему пообещал лично Путин. А это значит, что решение этого вопроса было прямой гарантией Путина.

2. Перестрелка в центре Москвы, когда чеченцы убили двух охранников-ингушей не привела ни к каким межэтническим столкновениям. Более того, после этих событий состоялась встреча "старейшин" ингушей и чеченцев (возглавлял Делимханов). Суть этой встречи свелась к обвинениям ингушей в нарушениях шариата и ритуальных заявлений о мире. Проще говоря, Кадыров переводил уже тогда бандитские разборки в русло мусульманского права.

3. Заявление о кровной мести – это попытка перебить "слово Путина" "традиционными обычаями", которые являются частью пакта между Путиным и Кадыровым.

4. Кадыров демонстрирует окружающим и российским элитам, что он не может проиграть, даже если он противостоит Путину. Просто так сдаться — значит, что дальше роль чеченцев в "охранном бизнесе" по всей России будет падать. Надо отдать должное Кадырову — он нашел формат, который не прямо подставляет Путина. Ведь он апеллирует не исключительно к понятийным вещам, а заворачивает их в традиционные проторелигиозные конструкции. И тем самым выводит из-под прямого обвинения Путина.

5. Конечно, с точки зрения императора, все эти кадыровские конструкции все-таки ультиматум. И Путин прекрасно понимает, что все ждут его реакции. Также все знают стиль Путина, который тянет время прежде чем что-то решать. Но следует напомнить: элиты только начали забывать, как Путин, дав слово не убивать, убил Пригожина. И здесь есть новая история – Путин пообещал Wildberries Керимову и (не) может защитить его. Путин должен одновременно защитить Керимова и "удовлетворить" Кадырова.

6. Собственно от того, как он поступит, будет зависеть его репутация, как императора, человека, который решает все без оглядки на условности. Раньше в таких случаях он всегда наказывал обоих. Правда, степень наказания была разной. Классический пример судебного процесса Сечин против Улюкаева. Улюкаева посадили, Сечин остался руководителем Роснефти, но потерял влияние.

7. Здесь ситуация сложнее – Путин не может не наказать Кадырова, но как это сделать без потерь статуса-кво в Чечне непонятно. Потому это начало сериала. Долгого, но обязательно завершающегося или потерей влияний Кадырова или повторениями демаршей от ряда менее влиятельных, но не менее наглых игроков. Во многом это повторение 90-х только на новом этапе развития и при более сильном, но и более коррумпированном государстве.

8. Есть еще один важный аспект, после того, как Патрушева снизили в статусе, в России исчез институт "координатора" силовиков и теперь все они напрямую подчиняются Путину. А значит, они координируются спорадически и ситуативно. А такая свобода действий должна со временем привести к определенным дисбалансам в репрессивной (касательно экономических, а не политических игроках) системе.

Источник: сообщение в Facebook Вадима Денисенко