Успейте купить на выходных: в Украине снизилась цена на популярное мясо

Цены зависят от торговой сети

После Пасхи в украинских супермаркетах установили новые цены на ряд популярных продуктов. Так, изменилась стоимость некоторых позиций курятины, в частности немного подешевели бедра и филе.

"Телеграф" собрал информацию о ценах на курятину в нескольких популярных торговых сетях Украины. Помог нам в этом портал "Минфин".

Цены на куриные бедра в магазинах

Если сравнивать цены на куриные бедра в апреле-мае, то мы видим, что в настоящее время стоимость мяса выросла. В апреле средняя цена составляла 111,08 грн., тогда как в мае — 117,95 грн.

Однако если сравнить цены на бедра за несколько дней, видим, что 10.05 и 11.05 супермаркеты предлагают бедра за 117,95, тогда как 08.05 и 09.05 цена на них была 126,00 грн.

При этом в супермаркете Novus за килограмм куриных окорочков просят 136,00 грн, а в Megamarket 99,90 грн.

Цены на куриное филе

В течение недели средняя цена на куриное филе оставалась неизменной – 166,63 грн. Однако перед выходными, а именно в пятницу, видим снижение средней стоимости филе до 163,30 грн.

При этом в сети магазинов Megamarket цена на куриное филе наиболее привлекательна, а именно 159,00 грн.

В супермаркетах Auchan за килограмм филе просят 163,90 грн, а в Novus – 167,00 грн.

Цены на куриные голени

По сравнению с филе и бедрами, цены на куриные голени не просели. Средняя стоимость ножек выросла с 08.05 до 84,45 грн за кг и продолжает оставаться на таком же уровне.

Если сравнивать с ценами на голени в апреле, то средняя стоимость куриных ножек выросла на 14,95 грн. При этом самое выгодное предложение в сети магазинов Megamarket, где за килограмм голеней просят 79,90 грн. В супермаркетах Novus за такой же объем просят 88,99 грн, то есть почти на десятку больше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько сейчас стоит клубника. Цены приятно удивят.