В прошлом году он стоил на 82% дороже: будет ли популярный овощ дешеветь в дальнейшем

Максимальная его цена — 10 гривен

Вместе с тремя популярными овощами на украинском рынке подешевела и молодая капуста. Такая тенденция продолжается из-за сезонного увеличения предложения и невысокого спроса на товар нового урожая.

Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, капуста нового сезона стоит от 6 до 10 гривен за кило. В конце прошлой недели ее цена была на 20% больше.

"Прежде всего, фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая ввиду избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также ситуацию усугубляют довольно невысокие темпы сбыта данной продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации этого овоща", – объяснили специалисты.

По их словам, стоимость ранней капусты в Украине составляет в среднем на 82% ниже, чем в прошлом году. Есть вероятность, что удешевление сохранится в дальнейшем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько подешевела популярная ягода на украинском рынке.