Во время войны курс меньше, чем прогнозировался: подскочит ли он до 42 гривны до конца года

Эксперт дал прогноз

К концу текущего года курс американской валюты заметно подорожает и приблизится к 42 гривнам, но эту отметку он не должен пересечь. Прогноз ухудшился по некоторым причинам, например, негативные настроения населения по повышению тарифов на свет и сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

Руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко рассказал в эфире "Суспільне. Студия", что нынешний курс доллара даже меньше, чем он мог быть во время полномасштабной войны. Среди факторов он подчеркнул увеличение импорта и усиление мобилизации.

Кроме того, на удорожание американской валюты также влияют:

негативные ожидания украинцев по поводу энергетической ситуации и роста тарифа на свет;

сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

В то же время, как отмечает эксперт, есть еще один фактор, влияющий на ценообразование, а именно президентские выборы в США в конце года. От этого зависит объем предоставления военной помощи для Украины и поступление валюты.

"Но до конца 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", — резюмировал Потапенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли расти курс доллара в Украине в течение этой недели.