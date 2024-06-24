Доллар замедляет свое удорожание: в каких пределах будет колебаться курс на этой недели

Аналитик дал прогноз

В течение 24-30 июня на украинском рынке безналичный доллар вряд ли вырастет до 41 гривны в продаже. В то же время наличный ожидается немного дороже — от 40,80 до 41,20 гривны.

Как говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН, на прошлой неделе курс доллара на наличном рынке достиг отметки 40,75 грн покупки и 40,85 грн продажи. Поэтому Нацбанк усилил продажу валют.

"На текущей неделе безналичный курс вряд ли выйдет за 41 грн/доллар в продаже, соответственно наличный курс ожидается выше его на 30-40 коп., то есть от 40,80 до максимум 41,20 грн/доллар ", — прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 24 июня

По данным портала Минфин, в понедельник, 24 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,85 (продажа). Наличный курс — 40,75 (покупка) и 40,84 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,51 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас курс доллара, по мнению эксперта, меньше, чем он мог быть во время войны. Он также спрогнозировал, ожидать ли 42 гривны за доллар до конца года.