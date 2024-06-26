Уже к концу лета: на сколько подорожают 6 важных товаров в АТБ, Auchan или Сильпо

На некоторые из них изменится стоимость из-за роста цены на сырье

Из-за постоянных отключений света в Украине страдают важные предприятия по производству популярных продуктов. В ближайшие месяцы ожидается повышение цен на хлеб, бакалея, молочку, рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез.

Крупнейшими потребителями электроэнергии есть производство молочной продукции. Об этом сообщили в издании Forbes Ukraine.

Согласно данным, крупнейшие супермаркеты Украины уже спрогнозировали ситуацию с ценами. Например, в АТБ в июне-июле точно подорожают на 5-15% рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез. Это произойдет из-за нестабильного электроснабжения, девальвации гривны и удорожания логистики.

Что касается Auchan, там уже произошли изменения — подорожали хлеб и сахар, ведь некоторые производства остановили свою работу и решили подождать стабильности в энергетике.

А вот Varus и Fozzy Group (супермаркеты "Сільпо" и "Фора") еще не сообщили о повышении цен, однако их ассортимент скоропортящихся товаров сократился. Кроме того, эти магазины испытывают проблемы с перебоями в поставке локальных продуктов от небольших предприятий, не имеющих генераторов.

В издании говорят, что от нестабильного электроснабжения больше всего страдает молочная продукция, требующая постоянных условий хранения в холодильниках.

По словам председателя совета директоров "Союза молочных предприятий Украины" Вадима Чагаровского, использование генераторов заставит производителей молочной продукции уже сейчас поднять цены на 10%, а к осени – на 25-30%.

Резюмируя, авторы статьи подчеркивают, что подорожание не обойдет и хлеб. На его стоимость окажет влияние не только свет, но и повышение цены на зерно и дефицит критически важных работников.

Поэтому, по прогнозам Forbes, кризис в энергетике еще до конца лета приведет к повышению цен на бакалею до 15%, а на молочные продукты – до 30%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на две популярные ягоды по сравнению с 2023 годом упала. Местами удешевление произошло почти на половину.