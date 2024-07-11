На рынке появилась главная ягода лета: сколько стоит херсонский арбуз и ожидать ли удешевления

Игроки рынка ожидают возможного удешевления и сказали, когда это начнется

Лето-сезон ягод и фруктов и большинство из них в разгар продажи падают в цене. На рынке появился арбуз из южных областей и Закарпатья, удешевление которого будет происходить с середины июля.

По словам аналитиков проекта EastFruit, сезон сбора ягоды начался на несколько недель раньше, чем в 2023 году. В настоящее время большинство хозяйств продают небольшие партии.

Цена на арбуз колеблется от 20 до 26 гривен за кило, отметив, что количество предложения достаточно незначительное.

"Стоит отметить, что сегодня отпускные цены на первые партии арбузов в среднем на 11% выше. Чем в начале сезона прошлого года", — сообщили аналитики.

Как говорят участники рынка, пик продаж арбуза в стране начнется ближе к середине июля. Хотя фермеры считают, что есть вероятность резкого спада цены на этот товар в ближайшее время, ведь на ситуацию повлияет увеличение предложения продукции из местных хозяйств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что две популярные ягоды подешевели в Украине. В прошлом году их стоимость была на 36-38% выше.