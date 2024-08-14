И снова все зависит от Нацбанка: как будет колебаться курс доллара в банках и обменниках

Показатели снова превысили за 41 гривну

До конца рабочей недели есть вероятность роста спроса на гривну. Нацбанк будет выходить на торги с продажей американской валюты, и от этого будет зависеть курс на межбанке.

В течение 14-16 августа курс доллара на валютном рынке в наличном сегменте будет колебаться в пределах 40,80-41,55 грн. В банках показатели купли и продажи будут находиться в коридоре 40,65-41,65 гривны, прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

По его словам, большинство банков и обменников будут выставлять разницу курса продаж и покупки в пределах 20-25 копеек по доллару.

"На этой неделе определяющим фактором нашего валютного рынка будут текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами. А это означает рост спроса на гривну", — говорится в сообщении.

Курс доллара в Украине на 14 августа

По данным портала Минфин, 14 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,59 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3464 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как будет колебаться курс доллара в течение текущей недели. Прогнозом поделилась директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.