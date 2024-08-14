Укр

И снова все зависит от Нацбанка: как будет колебаться курс доллара в банках и обменниках

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото ТСН

Показатели снова превысили за 41 гривну

До конца рабочей недели есть вероятность роста спроса на гривну. Нацбанк будет выходить на торги с продажей американской валюты, и от этого будет зависеть курс на межбанке.

В течение 14-16 августа курс доллара на валютном рынке в наличном сегменте будет колебаться в пределах 40,80-41,55 грн. В банках показатели купли и продажи будут находиться в коридоре 40,65-41,65 гривны, прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

По его словам, большинство банков и обменников будут выставлять разницу курса продаж и покупки в пределах 20-25 копеек по доллару.

"На этой неделе определяющим фактором нашего валютного рынка будут текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами. А это означает рост спроса на гривну", — говорится в сообщении.

Курс доллара в Украине на 14 августа

По данным портала Минфин, 14 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,59 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3464 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как будет колебаться курс доллара в течение текущей недели. Прогнозом поделилась директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара