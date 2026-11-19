Это хотят закрепить в законодательстве независимо от того, состоят ли мужчина и женщина в браке

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В Украине 18 ноября начался сбор подписей под петицией Олеси Борисовой об обязанностях в связи с беременностью. Она предлагает возложить на мужчину обоснованные расходы, связанные, в том числе с прерыванием беременности, если установлено его биологическое отцовство.

Борисова изложила инициативу в электронной петиции к Кабинету министров Украины. На текущий момент результат сбора – 30 подписей из 25 000 необходимых, сообщает "Телеграф".

Для рассмотрения петиции Кабинетом министров нужно собрать 25 000 подписей

Какие расходы предлагают возложить на мужчину

Помимо оплаты аборта, петиция предусматривает покрытие обоснованных расходов на медицинское наблюдение во время беременности, лечение осложнений, восстановление здоровья женщины и необходимую психологическую помощь. При определении объёма выплат Борисова предлагает учитывать, что беременность по-разному сказывается на здоровье и материальном положении мужчины и женщины.

По замыслу Борисовой, обязанность перед женщиной возникает после подтверждения биологического отцовства и не зависит от того, родился ли ребёнок и собирался ли мужчина становиться отцом. При этом решение о медицинском вмешательстве остаётся за женщиной.

"Право женщины самостоятельно принимать решения о медицинских вмешательствах в собственное тело не должно означать, что все обоснованные расходы, связанные с беременностью и её последствиями, ложатся только на неё", – написала автор петиции Олеся Борисова.

Как предлагают устанавливать отцовство и взыскивать расходы

Борисова предлагает создать государственную программу финансирования неинвазивных генетических исследований, которые позволяют установить отцовство ещё во время беременности. Для результатов таких исследований предлагают определить правовой статус, а для персональных данных – предусмотреть защиту.

Подготовить изменения в Семейный и Гражданский кодексы и другие законы автор петиции просит межведомственную рабочую группу. К работе предлагают привлечь специалистов по праву, медицине, биоэтике и защите репродуктивных прав, а подготовленные поправки внести на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Рабочей группе предлагают определить объём обязанностей, условия их возникновения и прекращения, а также исключения. В поправках хотят закрепить судебную защиту, порядок принудительного взыскания расходов и ответственность за неисполнение обязанностей.

Какую поддержку предусматривает действующий Семейный кодекс

Министерство юстиции Украины разъясняет, что по статье 84 Семейного кодекса беременная жена имеет право на содержание от мужа – отца ребёнка, если он способен оказывать материальную помощь. Это право не зависит от того, работает ли женщина и каково её материальное положение, и сохраняется при расторжении брака.

По статье 85 право на содержание прекращается, в частности, при прекращении беременности. Статья 90 отдельно обязывает супругов участвовать в расходах, связанных с болезнью или увечьем друг друга.

Важно! Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить" .

Как сообщал "Телеграф", в парламенте зарегистрировали проект постановления об отставке министра Виталия Кима. Кроме того, сразу несколько петиций с таким требованием зарегистрировали на сайте Кабмина.