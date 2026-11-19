В сети объяснили, почему ограничили покупки большими партиями

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В "АТБ" по одному чеку можно купить не больше шести бутылок растительного масла. Кроме того, для некоторых других товаров также действуют лимиты.

Ограничения, которые ввели 28 августа 2026 года, пока сохраняются, рассказал "Телеграфу" сотрудник "АТБ". Они действуют и в магазинах, и при заказе через сайт сети.

На какие продукты действуют лимиты

Помимо масла, в объявлении для покупателей указаны уксус, крупы, макароны, соль, мука и сахар.

"АТБ" предупреждает покупателей об ограничениях на продажу продуктов

На сайте в один заказ нельзя добавить больше шести единиц товара, на который действует лимит. В магазине покупателю могут отказать в продаже, если он попытается обойти ограничение, пробив несколько чеков подряд.

Почему "АТБ" ограничила покупки и где ещё ввели лимит на масло

"Помимо вражеских ударов причиной стал рост числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически делают оптовые закупки в наших магазинах", – заявили в сети "АТБ".

В компании объяснили, что такие закупки повышают нагрузку на логистику. Сеть использует её для бесперебойных поставок свежих продуктов, в том числе в прифронтовые районы.

18 ноября "Телеграф" зафиксировал лимит на масло "Ріднокрай" в "Эпицентре" на Городоцкой улице во Львове. Там по одному чеку продают не больше двух литровых бутылок рафинированного подсолнечного масла этой марки.

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Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" заметили очередную забавную вещь. Необычный светильник в форме белой утки с желтыми лапами внешне напоминает игрушку, но после шлепка по корпусу начинает светиться.