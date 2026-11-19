На саммите говорили о подготовке к следующему раунду переговоров, гарантиях безопасности для Украины

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В кулуарах саммита Коалиции желающих зафиксировали необычный момент с президентом Владимиром Зеленским и специальным представителем президента США Джаредом Кушнером. Украинский лидер не ожидал такого жеста.

Как видно на вирусящемся в сети видео, после саммита Зеленский с командой проходил мимо Кушнера. Американский политик в это время общался с журналистами, но быстро прервал разговор.

Затем Кушнер подошел и лично поздоровался с Зеленским и обнял его. Выглядит эта ситуация достаточно любопытно. На кадрах видно, как президент Украины всего на несколько секунд смутился, ведь вероятнее не ожидал такого поступка.

Учитывая это и положительные слова Кушнера по поводу саммита можно считать, что встреча лидеров прошла достаточно продуктивно.

"После этой пресс-конференции мы все встречаемся с советниками по нацбезопасности, будем говорить на разнообразные темы, будем много времени работать, разрабатывать общие предложения. И все, что мы будем делать, будет делаться в согласовании друг с другом", – рассказал Кушнер.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет достичь договоренностей вместе с Европой и не хочет "каких-то односторонних договоренностей".

"Это должно быть все с Украиной и с Европой за столом. Он нас сюда прислал, дал эти полномочия для того, чтобы обеспечить это. Мы сегодня добились успехов во время нашей встречи", — сказал Кушнер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, изменит ли для Украины что-нибудь саммит в Китае.