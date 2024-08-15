Точных прогнозов нет: каким может быть курс доллара в Украине в конце 2024

НБУ будет пытаться держать его на безопасном уровне

На украинском рынке в течение 2024 года средний курс американской валюты составит 40,5 гривен, а в конце года показатели вырастут до 42 гривен.

В течение этого периода будет отслеживаться очень слабое ослабление в условиях ухудшения прогноза по курсу доллара. Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе дискуссии Центра экономической стратегии.

Она прогнозирует, что в течение текущего года средние показатели американской валюты будут составлять 40 гривен, а к концу ожидается небольшое подорожание доллара чуть выше 40 гривен.

Репко отметила, что неточный прогноз за последние полгода связан преимущественно с внешней торговлей и текущим счетом. В то же время, сильно изменились прогнозы по резервам.

"Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов по резервам и международным поступлениям. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком таком безопасном уровне", — сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии.

Курс доллара в Украине на 15 августа

По данным портала Минфин, 15 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,55 (продажа). Наличный курс — 41,30 (покупка) и 41,42 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3262 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, до какой максимальной отметки может подскочить курс доллара в Украине.