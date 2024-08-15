До 50 тыс грн: в каких городах военным выплачивают деньги во время мобилизации или подписания контракта

В некоторых городах только планируется ввести начисление

Во многих городах Украины для военных производится выплата, если те мобилизовались или подписали контракт на службу. Сумма единовременной помощи колеблется от 10 до 50 тысяч гривен.

Это начисление будет производиться из местных бюджетов. Об этом пишет "Слово и дело".

Где производится выплата денежной помощи для мобилизованных и контрактников

Киев – военным (мобилизованным и контрактникам) осуществляются по 30 тысяч гривен на зарплатный счет автоматически;

Луцк — выплачивают единовременно 15 тысяч гривен только для контрактников;

Ивано-Франковск — мобилизованным и контрактникам будут осуществлять по 50 тысяч гривен, если они находятся на передовой и 20 тысяч гривен — дальше линии фронта. Их будут выплачивать на приобретение снаряжения;

Львов — насчитывают единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен для военных, подписавших контракты с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил. Это также касается подписавших повторный контракт на три года;

Одесса — мобилизованные и контрактники, которые пошли на службу с 1 января 2024 получат 20 тысяч гривен;

Полтава — мобилизованные получат по 10 тысяч гривен;

Тернополь — мобилизованные и контрактники рассчитывают на 10 тысяч гривен на снаряжение и технические средства, если они активно участвуют в боевых действиях;

Чернигов — 20 тысяч гривен получат мобилизованные с 1 января 2024 года, зарегистрированные в Чернигове. На нее рассчитывают и военнообязанные, имеющие статус ВПЛ, если они находятся в этом городе не менее года;

Винница — в городе только планируются выплаты в 50 тысяч гривен для добровольцев, подписывающих контракт и 30 тысяч гривен для мобилизованных. Петицию об этой помощи должны подписать 350 человек, чтобы ее стали начислять;

Ровно — местные жители направили петицию в мэрию с предложением выплачивать помощь до 30 тысяч гривен, однако власти ответили, что этот вопрос требует уточнения данных о количестве получателей;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких обстоятельствах срочники получат компенсацию за 2 месяца.