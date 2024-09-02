Цены растут третью неделю подряд: какой популярный салатный овощ будет дорожать в дальнейшем

Фермеры потеряли часть урожая

Уже почти месяц на украинском рынке дорожают помидоры. По словам аналитиков, такая тенденция может сохраниться в дальнейшем.

За неделю их отпускная цена выросла на 12%, поэтому 1 килограмм овоща сейчас стоит 40-55 гривен. Об этом сообщили в проекте EastFruit.

Причинами положительной тенденции являются сокращение предложения товара из местных комбинатов, неблагоприятная погода, повлекшая потерю урожая из почвы и высокий спрос на овощ.

"В первую очередь, сложившуюся ситуацию участники рынка объясняли активным спросом на томаты третью неделю подряд. В то же время предложение этой продукции на рынке постепенно сокращалось из-за сезонного фактора. Выборки в комбинатах были малообъемными и нестабильными, отгрузки из летних теплиц и открытого грунта практически не производились", — пояснили аналитики.

Сейчас помидор в среднем стоит в 2,4 раза дороже, чем в прошлом году. В то же время, аналитики рынка прогнозируют дальнейший рост цен на этот товар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине может быть дефицит голубики. Такой прогноз дала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов.