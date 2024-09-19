Украинцы каких прифронтовых областей получат помощь на зимнее отопление: регистрацию начато

Местная администрация будет приглашать жителей на регистрацию лично

Некоторые жители Донецкой и Харьковской областей могут получить помощь на оплату зимнего отопления.

Деньги будут поступать от Международной организации по миграции (МОМ), как говорится на странице в Telegram-канале. Выплата будет производиться только лично среди лиц, которые будут приглашены местной администрацией.

Кто может получить денежную помощь

Денежные выплаты на зимнее отопление могут получить жители таких территориальных общин:

Донецкая область: Александровская, Андреевская, Удачненская;

Харьковская область: Сахновщинская, Слобожанская, Беляевская, Валковская.

Для регистрации лицам следует заранее обратиться в администрацию по месту жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жителям некоторых прифронтовых областей предусмотрена денежная помощь в 21 тысячу гривен на приобретение твердого бытового топлива — древесины и угля. Эта выплата будет предоставлена на холодный сезон в течение 2024-2025 годов.