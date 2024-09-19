Украинцы каких прифронтовых областей получат помощь на зимнее отопление: регистрацию начато
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Местная администрация будет приглашать жителей на регистрацию лично
Некоторые жители Донецкой и Харьковской областей могут получить помощь на оплату зимнего отопления.
Деньги будут поступать от Международной организации по миграции (МОМ), как говорится на странице в Telegram-канале. Выплата будет производиться только лично среди лиц, которые будут приглашены местной администрацией.
Кто может получить денежную помощь
Денежные выплаты на зимнее отопление могут получить жители таких территориальных общин:
- Донецкая область: Александровская, Андреевская, Удачненская;
- Харьковская область: Сахновщинская, Слобожанская, Беляевская, Валковская.
Для регистрации лицам следует заранее обратиться в администрацию по месту жительства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жителям некоторых прифронтовых областей предусмотрена денежная помощь в 21 тысячу гривен на приобретение твердого бытового топлива — древесины и угля. Эта выплата будет предоставлена на холодный сезон в течение 2024-2025 годов.