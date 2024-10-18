Какие коммунальные тарифы могут вырасти в 2025 году в Украине

Все опирается на сложную ситуацию в энергосистеме и дефицит государственного бюджета

Рост тарифов на коммунальные услуги уже в следующем 2025 году в Украине вполне вероятен. По прогнозам Национального банка Украины, оно коснется цен на газ, отопление и горячую воду.

Об этом пишет "24 Канал". Отмечается, что стоимость может возрасти несмотря на действующий мораторий на повышение этих тарифов.

НБУ прогнозирует, что тарифы будут постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня. В частности, из-за сложной ситуации в энергосистеме и дефицита государственного бюджета.

Однако пока мораторий сдерживает повышение тарифов на коммунальные услуги для населения.

Как могут вырасти цены на газ

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышева, в настоящее время население платит за один кубометр газа 7,96 грн, в то время как его рыночная цена 15 грн. Разницу в тарифах покрывают из госбюджета.

Пересмотр тарифов на газ в 2025 году возможен после 30 апреля.

Что будет с тарифом на свет

В этом году в июле правительство повышало стоимость электроэнергии до 4,32 гривны за киловатт-час. Эта сумма зафиксирована до 30 апреля, но, по прогнозам НБУ, уже в следующем году украинцев также может ожидать подорожания.

Подорожает ли вода

Стоимость водоснабжения в городах Украины регулируется местными органами самоуправления и постепенно некоторые области уже в 2024 году поднимали тарифы. Поэтому в НБУ считают, что и в 2025 году этого украинцам не миновать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2025 году Интернет снова может подорожать.